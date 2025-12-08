İzmir'in Buca ilçesinde, zehirli madde ticareti ve aranan kişilere yönelik yürütülen detaylı soruşturmalar neticesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı kritik operasyon başarıyla tamamlandı. Düzenlenen baskınlarda toplam 5 şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda zehirli madde, ruhsatsız tabancalar ve kaçak durumdaki bir hükümlü ele geçirildi.

Aydoğdu Mahallesi'nde kokain ve ruhsatsız silahlar

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilk adresi, Aydoğdu Mahallesi oldu. Gerçekleştirilen operasyonda B.K. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı ticarette kullanılan malzemeler bulundu. Aramalar sonucunda, piyasa değeri yüksek olan 21 gram kokain, toplam 655 adet yasaklı madde nitelikli hap ve suç unsuru taşıyan 2 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

İkinci operasyonda büyük miktarda hap ve firari hükümlü yakalandı

İkinci büyük operasyon ise Yıldız Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, G.K., H.A., B.H. ve D.D. isimli dört şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bu baskında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı dikkat çekti: Piyasa sürülmek üzere hazırlanmış 16 bin 240 adet uyuşturucu nitelikli hap bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.D.'nin kimlik kontrolünde, adli makamlarca arandığı tespit edildi. D.D.'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Firari hükümlü hakkında gerekli yasal işlemler derhal başlatıldı.

5 şüpheli adli mercilere sevk edildi

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen bu iki ayrı operasyon neticesinde yakalanan, yasaklı madde ticareti şüphelisi ve firari hükümlü dahil olmak üzere toplam 5 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahısların tutuklanma talebiyle yargı önüne çıkarılması bekleniyor. İlçe genelindeki yasaklı madde ile mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.