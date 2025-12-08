Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Gaziemir Kaymakamlığı, ESBAŞ ve Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK) iş birliğiyle, firmaların elindeki kullanılabilir durumdaki atıl bilgisayarların okullara kazandırılması amacıyla bir kampanya başlatıldı. Kampanya ile Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeler ve YABİSAK üyesi firmalarda bulunan çalışır durumdaki bilgisayarlar, Gaziemir Kaymakamlığı tarafından belirlenen okullara bağışlanıyor.

İlk bağışlar meslek lisesine ulaştı

Kampanyanın ilk aşamasında Broadangle Yazılım A.Ş. ve Masomo Oyun Teknolojileri A.Ş. tarafından bağışlanan 17 bilgisayar, Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teslim edildi. Teslim törenine Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, ESBAŞ Genel Müdürü Yusuf Kılınç, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Halime Büyükyüksel ve YABİSAK Koordinatörü Serap Sönmez katıldı. Bilgisayarlar, okul müdürü Ahmet Kaya’ya teslim edildi.

Kaymakam Kurnaz: “Öğrenciler gelişmiş donanımlarla eğitim alacak”

Törende konuşan Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, gelişmiş özelliklere sahip bilgisayarları bağışlayan Masomo Oyun Teknolojileri A.Ş. yetkilisi Rabia Turan ile Broadangle Yazılım A.Ş.’den Özlem Şahin ve Mert Yılmaz’a teşekkür etti. Bu bağışlarla Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin güçlü donanımlarla eğitim görme imkânına kavuştuğunu belirten Kurnaz, okul–sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kurnaz, firmalardan yalnızca ekipman değil, sektörel deneyimlerin de öğrencilere aktarılması konusunda destek beklediklerini ifade etti.

ESBAŞ: “Firmanın atıl bilgisayarı öğrenci için fırsata dönüşüyor”

ESBAŞ Genel Müdürü Yusuf Kılınç ise gelişen teknolojiyle birlikte firmaların sık sık yeni cihazlara geçtiğini, buna bağlı olarak kullanılabilir durumdaki pek çok bilgisayarın atıl kaldığını söyledi. Kılınç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların elindeki çalışır durumdaki bilgisayarların okullara bağışlanması yönündeki çağrımızın karşılık bulması bizleri mutlu etti. Meslek lisesi öğrencilerinin teknik becerilerini geliştirebilmesi için güçlü bilgisayarlara ihtiyacı var. Firmalarımız da atıl durumdaki cihazlarını bağışlayarak bu sürece destek veriyor.” Kılınç, kampanyanın diğer firmaların katılımıyla büyüyeceğini, öğrenciler için hem ekipman hem de staj imkânı sağlanmasında okul–sanayi iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.