Son Mühür/ Merve Turan - Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), Türkiye ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk gelen Kosta Rika iş gezisinin çıktılarını BASİFED Federasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla üyelerine aktardı. Toplantı, 26 Ekim–1 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen delegasyon ziyaretinin kapsamlı sunumuyla başladı. Gezide, Kosta Rika’nın ekonomik yapısı, yatırım iklimi ve Türk iş kadınları için iş birliği potansiyeli detaylı biçimde ele alındı.

Aşkıner: “Ticaret hacmini 200 milyon doların çok üzerine taşıyabiliriz”

Toplantının açılışında konuşan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, Türk iş kadınlarının vizyonunun bölgesel sınırlarla kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı. Kosta Rika’nın Latin Amerika’nın en istikrarlı ekonomilerinden biri olduğunu belirten Aşkıner, iki ülke arasındaki 200 milyon dolarlık ticaret hacminin mevcut potansiyeli yansıtmadığını söyledi.

Aşkıner, Kosta Rika’nın medikal cihazlar, kahve, ananas ve muzda önemli bir ihracatçı; demir–çelik, makine ve elektronik ürünlerde ithalatçı konumunda olduğunu hatırlatarak, Türk iş kadınları için çok daha geniş fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Üç güne yayılan yoğun diplomasi trafiği

Aşkıner, gezinin Bakanlık görüşmeleri, meclis ziyareti, ticaret odaları toplantıları ve kadın girişimci buluşmalarından oluşan yoğun bir diplomasi programıyla gerçekleştiğini aktardı.

Delegasyon üç gün boyunca:

Dış Ticaret Bakanlığı (COMEX)

Dış Ticaret Tanıtım Ajansı (PROCOMER)

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (MEIC)

INAMU (Ulusal Kadın Enstitüsü)

Kosta Rika Ulusal Meclisi

CRECEX (Dış Ticaret Odası)

UCCAEP (Özel Sektör Odaları Birliği) ile temaslarda bulundu.

Aşkıner, “Kadın girişimcilere verilen destekleri yerinde inceledik, ortak AB projeleri için önemli zeminin oluştuğunu gördük. Üç gün boyunca yürüttüğümüz diplomasi trafiği, Türk iş kadınları adına güçlü bir adım oldu” dedi.

Cumhuriyet Bayramı’nı First Lady ile kutladılar

Heyet, 28 Ekim akşamı Büyükelçi N. Gökçen Kaya tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı. Kosta Rika First Lady’si Signe Zeikate ve Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoko’nun da yer aldığı resepsiyon, ziyaretin en anlamlı anlarından biri oldu. Aşkıner, “Devletin zirvesinin Ege’li kadın girişimcilerden oluşan Türk heyetine gösterdiği samimi ilgi, iki ülke arasındaki dostluğun güçlü bir göstergesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Chaves Robles heyeti Türkçe selamladı

Ziyaretin son gününde EGİKAD heyeti, First Lady Zeikate’nin davetiyle Hükümet Evi’nde ağırlandı. Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves Robles’in toplantıya katılarak heyeti Türkçe selamlaması büyük memnuniyet yarattı. Robles’in, “Türkiye benim ikinci vatanımdır” sözleri katılımcıları duygulandırdı. Aşkıner, bu üst düzey kabulün “ticari ve kültürel iş birliklerinin güçleneceğinin en somut işaretlerinden biri olduğunu” belirtti.

Büyükelçi Kaya: “Ege ve Latin Amerika kadınlarının enerjisi birbirine çok benziyor”

Toplantıya telekonferansla bağlanan Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, ziyaretin zamanlamasının özel önem taşıdığını söyledi. Kaya, Kosta Rika’nın sürdürülebilir kalkınma modeli, yatırım iklimi ve ülkenin 2024’te 4,3 milyar dolar yatırım çekerek rekor kırdığı bilgisini paylaştı. Kaya, “Kosta Rika’yı anlamak için rakamlar kadar ruhunu da görmek gerekir. Ege kadınlarıyla Latin Amerika kadınlarının enerjisi birbirine çok benzer; aynı üretme isteğini ve dayanışmayı orada da hissediyoruz” dedi.

Heyette yer alan katılımcılar

Şahika Aşkıner – Özsimge Tekstil

Deniz Celep – Akcelep Ltd. Şti.

Aslı Odabaşı – Ardalı Proje ve Danışmanlık / Döngü Kooperatifi

Nesrin Ricketts – Daniel Tours

Nur Uzgenç – Nets Poliklinik

Funda Sağlam – Sağlam Peynircilik

Feray Saraçoğlu – LAMED Özel Sağlık / Mustafa Bey Çiftliği

Işın Yılmaz – Mergü Tekstil

Ayhan Seyfeli – Seyfeli Tekstil

Elif Ülger Yalçın – Arabica Coffee House