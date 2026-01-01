Gecenin en çok izlenen yapımı, TV8 ekranlarında yayınlanan ve bir yılbaşı geleneği haline gelen "O Ses Türkiye 2026" oldu. Ünlü isimlerin performans sergilediği yarışma, hem AB hem de Total kategorisinde zirveye yerleşerek rakiplerini geride bıraktı. Yılbaşı özel eğlence programlarının yanı sıra, ATV'nin güçlü gündüz kuşağı programlarının da listelerde üst sıralarda yer alması, izleyici sadakatini gösteren önemli bir veri olarak kayıtlara geçti.

Total Grubunda Zirve O Ses Türkiye'nin Oldu

Tüm izleyici kitlesini kapsayan Total kategorisinde birinci sırada TV8'in sevilen yarışması "O Ses Türkiye 2026" yer aldı. Listede dikkat çeken bir diğer detay ise gündüz kuşağı programlarının başarısı oldu. İkinci sırayı ATV'nin popüler programı "Esra Erol'da" alırken, üçüncü sırada Star TV'nin yılbaşı klasiği "İbo Show Yılbaşı Özel" kendine yer buldu.

Total İlk 5 Sıralaması:

O Ses Türkiye 2026 – TV8 Esra Erol’da – ATV İbo Show Yılbaşı Özel – Star TV Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV İbo Show Unutulmayanlar – Star TV

AB Kategorisinde Dikkat Çeken Sıralama

Eğitim ve gelir düzeyi yüksek izleyici kitlesini temsil eden AB grubunda da liderlik koltuğu değişmedi. "O Ses Türkiye" bu kategoride de birinci olarak çifte zafer elde etti. Ancak ikinci sırada, Total grubundan farklı olarak ATV'nin fenomen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı. "İbo Show Yılbaşı Özel" programı ise bu kategoride de üçüncülüğü kimseye kaptırmadı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Lingo Türkiye" yarışması da AB grubunda ilk 5'e girerek gecenin başarılı yapımları arasına adını yazdırdı.

AB İlk 5 Sıralaması:

O Ses Türkiye 2026 – TV8 Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV İbo Show Yılbaşı Özel – Star TV Esra Erol’da – ATV Lingo Türkiye – TRT 1