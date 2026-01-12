Son Mühür/ Merve Turan - İklim krizinin etkisiyle artan ani ve şiddetli yağışlara karşı altyapı yatırımlarını hızlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Sevgi Yolu’nda yürütülen projede önemli bir aşamayı geride bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Mayıs 2025’te temelini attığı yağmur suyu ayrıştırma projesinde yedi aylık sürede yüzde 60 ilerleme sağlandı.

Yeni sistemle yağmur sularının cadde ve iş yerlerine ulaşmadan Bornova Çayı’na aktarılması amaçlanıyor.

Yağmur suları Bornova Çayı’na yönlendirilecek

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi Burcu Kaçar, Sevgi Yolu ve çevresinde üç ayrı noktada eş zamanlı çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Kaçar, geçmişte yoğun yağışlarda üst kotlardan gelen yüksek debili yüzey sularının Sevgi Yolu üzerindeki iş yerlerinde sık sık su baskınlarına yol açtığını ifade etti.

Yeni altyapı sistemiyle bu soruna kalıcı çözüm üretildiğini belirten Kaçar, üst kotlardan gelen yüzey sularının erken aşamada toplanarak menfez hatlarına bağlandığını, bu hatlar aracılığıyla yağmur sularının Sevgi Yolu’na ulaşmadan doğrudan Bornova Çayı’na aktarıldığını söyledi. Bu sistem sayesinde yüzey sularının kontrolsüz biçimde cadde ve sokaklara yayılmasının önüne geçilmesi ve bölgedeki su baskını riskinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

140 milyon liralık yatırım, hedef 2026’nın ilk çeyreği

Toplam 140 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Sevgi Yolu Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi’nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bayraklı’da yürütülen bu çalışmayla mevcut altyapı sorunlarının kalıcı biçimde çözülmesi ve gelecekte yaşanabilecek aşırı yağışlara karşı kentin dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

Çay ve Tepekule’de altyapı güçlendirildi

İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı genelindeki altyapı yatırımları kapsamında Çay Mahallesi ve Tepekule Mahallesi’nde yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik ayrıştırma çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 70 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen uygulamalarda yeni hatlar ve bağlantılar inşa edilerek yağmur suyu ve atık su sistemleri ayrıştırıldı.

Oluşturulan altyapı sayesinde bu mahallelerde geçmişte yaşanan su baskınlarının büyük bölümünün önüne geçilmesi hedefleniyor. İmalatların tamamlandığı alanlarda üst kaplama çalışmaları yapıldı ve yollar yeniden trafiğe açıldı.

Yeni etap için ihale hazırlığı

İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı genelinde altyapı kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2026 yılının ikinci yarısında Muhittin Erener, Refik Şevket İnce ve Çay Mahallesi üst havzalarını kapsayan yaklaşık 4 kilometrelik yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışması için yapım ihalesine çıkılması planlanıyor.