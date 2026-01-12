Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından 7 Mart 2025’te Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak’ta, 8 mahallede hayata geçirilen “Dönüşüme Evde Başla” projesi büyüyerek kent geneline yayılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDOĞA iş birliğiyle yürütülen uygulama, süreç içinde 8 ilçe ve 26 mahalleyi kapsadı. Projenin ilerleyen aşamalarında Gaziemir, Balçova ve Güzelbahçe’nin de sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Amaç: Depolamayı azaltmak, ekonomiye kazandırmak

10 aylık süreçte 1.140 ton ambalaj atığı toplanan projeyle, katı atık depolama alanlarına giden ambalaj atıklarının azaltılması, çevrenin korunması, sıfır karbon hedefine katkı sağlanması ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

8 ilçe, 26 mahallede uygulama

Proje; Bayraklı’da Refik Şevket İnce, Körfez, Tepekule, 75. Yıl, Manavkuyu; Bornova’da İnönü, Kazımdirik, Atatürk, Evka 3, Ergene, Evka 4, Erzene; Buca’da Yiğitler; Karabağlar’da Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi; Karşıyaka’da Mavişehir, Atakent, Mustafa Kemal, Bostanlı, Yalı; Konak’ta Kültür ve Alsancak; Menderes’te Hürriyet; Narlıdere’de Yenikale ve Sahilevleri mahallelerinde sürüyor.

“Torunlarımıza temiz bir dünya bırakmak istiyoruz”

Projeye katılan vatandaşlardan Sevim İleriakan, uygulamanın çevre açısından önemine dikkat çekerek, ambalaj atıklarını uzun süredir ayrı topladıklarını belirtti. İleriakan, bu çalışmanın denizlerin ve doğanın korunmasına katkı sunduğunu, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak istediklerini ifade etti.

“Herkes sorumluluk almalı”

Projeye destek veren Serap Sınav ise bireysel sorumluluğun altını çizdi. Sınav, atıkları ayrıştırmanın çevre bilincinin temel parçası olduğunu, bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi.

Mobil uygulama ile doğrudan iletişim

Proje kapsamındaki ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar için geliştirilen mobil uygulama üzerinden talep ve şikâyetler doğrudan tesise iletilebiliyor. Uygulama sayesinde haneler sisteme kaydediliyor, yaşanan aksaklıklara daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor. Kullanıcılar adres bilgilerini ekleyerek proje sürecine dahil olabiliyor, sıkça sorulan sorular bölümünden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

QR kodlu sistemle atıklar izleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDOĞA AŞ iş birliğiyle yürütülen projede, hanelerden alınan atık poşetleri QR kod ile kayıt altına alınıyor. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen sistem sayesinde haneler ve poşetler eşleştiriliyor. Toplanan ambalaj atıkları, İzdönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi’nde türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Poşetlere yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerekiyor.

Sanayi bölgelerine özel çalışma

“Dönüşüme Evde Başla” projesine ek olarak sanayi ve ticaret alanlarında oluşan ambalaj atıklarının yönetimine yönelik uygulamalar da başlatıldı. Bu kapsamda Kısıkköy Ege Sanayi ve Ticaret İhracat Merkezi bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan ambalaj atıkları, İZDOĞA koordinasyonunda toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.