Son Mühür- Türkiye genelinde terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah saatlerinde FETÖ’ye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini açıkladı. Aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 81 şüphelinin kıskıvrak yakalandığı operasyon, örgütün emniyet üzerindeki karanlık ellerini bir kez daha deşifre etti.

Dev operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı’nın titiz çalışmaları, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonuyla birleşerek dev bir operasyona dönüştü. İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Balıkesir’in yanı sıra Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize’yi kapsayan geniş çaplı operasyon ağı, örgütün hücre yapılanmalarına büyük bir darbe indirdi. Yakalanan şüphelilerin emniyet mahrem yapısı içerisinde stratejik noktalarda faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Gizli tanıktan çıkan dijital materyaller ipuçlarını verdi

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli etken, bir gizli tanıktan elde edilen dijital materyaller ve bu verilerin uzman ekiplerce çözümlenmesi oldu. Yapılan teknik analizler sonucunda, gözaltına alınan şahısların örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u aktif olarak kullandıkları ve geçmişte FETÖ ile iltisaklı şirketlerde resmi kayıtlarının bulunduğu belgelendi. Bu dijital izler, şüphelilerin örgüt hiyerarşisindeki rollerini ve gerçekleştirdikleri gizli faaliyetleri gün yüzüne çıkardı.

Emniyet teşkilatını adım adım takip etmişler

Operasyonla birlikte örgütün emniyet mensuplarına yönelik uyguladığı sistematik takip ve fişleme yöntemleri de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, her rütbeden emniyet personelini kendi içlerinde oluşturdukları özel kodlama sistemleriyle sınıflandırdıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin, sorumlu oldukları polislerin sadece mesleki hayatlarını değil; aile yaşantılarından tayinlerine, hatta sağlık durumlarına kadar en ince ayrıntıyı takip ederek bir veri tabanı oluşturdukları anlaşıldı. Bu verilerin, örgütün emniyet teşkilatı içerisinde taban genişletme ve baskı kurma faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Mahrem yapıda sözde hiyerarşik görüşmeler

FETÖ’nün "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şahısların, devletin resmi hiyerarşisinden bağımsız bir emir-komuta zinciri kurdukları görüldü. Çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine bağlı emniyet mensuplarıyla gizli örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri ve teşkilata yeni üyeler kazandırmak amacıyla özel faaliyet planları hazırladıkları saptandı. Bakan Yerlikaya, bu paralel yapının devletin bütünlüğüne ve vatandaşların huzuruna kastettiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya’dan kararlılık mesajı ve tebrik

Operasyonun ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Yerlikaya, milletin birliğini hedef alan hiçbir yapıya geçit verilmeyeceğini belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi. Devletin tüm organlarıyla koordineli şekilde yürütülen bu çalışmaların, örgütün tüm kalıntıları temizlenene kadar devam edeceği mesajı verildi.