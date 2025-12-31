Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin uzun süredir gündemde olan su sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu ve su krizi için kapsamlı bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. İzmir’in su sorununu aşmak amacıyla belediye bünyesinde bir “Su Kurulu” oluşturduklarını açıklayan Tugay, bu kurulda akademisyenlerin de yer aldığını söyledi. Tugay, su yönetiminin çok boyutlu ele alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Detaylı bir su planı hazırlıyoruz. Belediye bünyesinde bir su kurulu oluşturduk. Dışarıdan akademisyenlerimiz de bu çalışmaya katılıyor. Sayın Valimizle görüştük. Onun davetiyle önümüzdeki hafta DSİ ile geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Su kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi, rezervlerin düzenli takibi ve verimsiz su kullanımının önüne geçilmesi için uzun vadeli bir yol haritamız var. Bu konulardaki hazırlıklarımız tamam.”

PROF. DR. DOĞAN YAŞAR’DAN SERT ELEŞTİRİLER

Başkan Tugay’ın açıklamalarına, su politikaları konusunda çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Doğan Yaşar’dan dikkat çeken eleştiriler geldi. Yaşar, oluşturulan su kurulunun yeterli olmadığını savunarak, İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde doğa bilimcilerinin yer alması gerektiğini ifade etti.

“Su kurulunu bırakın. İZSU yönetim kuruluna bir hidrolog, bir jeoloji bilimcisi getirin. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde doğa bilimcisi yok. Suyu bitirdiler. Yer altı suyu kalmadı, rezervlerimizi tükettik. İzmir’in su açısından fakir olduğu halka açıkça anlatılmalı. Biz su konusunda fakirin de fakiriyiz” dedi.

ARITILMIŞ SU TARIMA VERİLMELİ UYARISI

Prof. Dr. Yaşar, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun tarımsal sulamada kullanılmasının önemine dikkat çekti. Bu suyun değerlendirilmesi halinde Menemen Ovası ve Gediz Havzası’nın önemli ölçüde sulanabileceğini belirten Yaşar, yer altı kuyularının ise rezerv olarak korunması gerektiğini söyledi.

Yşaar, “Çiğli Arıtma’dan çıkan su tarıma verilirse 500 milyon metreküp suyla Menemen ve Gediz tamamen sulanabilir" dedi.