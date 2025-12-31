Son Mühür- Asgari ücretin yüzde 27'lik artışla 28 bin 75 liraya yükselmesinin ardından gözler şimdi de memur ve emeklilerin alacağı zam oranına çevrildi.

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak zam konusunda iktidarın açıklanan resmi enflasyon rakamı dışında bir ekleme yapma ihtimaline inanmayan Prof. Dr. Aziz Çelik,

''Asgari ücret dayatmasından sonra sıra emeklilerde ve memurlarda'' hatırlatmasında bulundu.

''Tahminlerim maalesef şöyle'' diyen Prof. Çelik,

''1-Kemer sıkma politikası tam gaz devam edecek! Resmi enflasyon dışında zırnık artış vermeyecekler!

2-Emeklilere ve memurlara resmi enflasyon dışında bir iyileştirme yapılmayacak.

3-İşçi ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026’da yaklaşık yüzde 12 zam alacak.

4-En düşük emekli aylığı (Hükümet yasal bir düzenleme yaparsa) yaklaşık 18 bin 900 TL olacak.

5-Ortalama emekli aylığı yaklaşık 23 bin 500 TL olacak.

6-Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkından dolayı yaklaşık yüzde 18,4 zam alacak!

7-Kısaca resmi enflasyon dışında emeklilere ve memurlara zırnık artış yapılmayacak.'' mesajı verdi.



Prof. Dr. Aziz Çelik, ''Bu oranlar ve miktarlar tahmini olup 2025 son 6 ay resmi enflasyonunun yüzde 12 olması varsayımına dayalıdır.'' hatırlatmasında bulundu.