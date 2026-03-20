Ramazan Bayramı dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkmaya hazırlandığı süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, bayram trafiğinde güvenliğin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret etti.

“Kurallara azami ölçüde riayet edin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında sürücülere açık bir çağrıda bulunarak, trafik kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı.

“Ramazan Bayramı’nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram sevincine gölge düşmesin

Bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğuna dikkat çeken Erdoğan, dikkatsizlik ve ihmalin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Yetkililer de özellikle uzun yolculuk yapacak sürücülere hız sınırlarına uyma, emniyet kemeri kullanma ve yorgun araç kullanmama konusunda uyarılarda bulunuyor.

“Hayırlı yolculuklar” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda yola çıkacak vatandaşlara iyi dileklerini iletti.

“Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum” diyen Erdoğan, bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi temennisinde bulundu.