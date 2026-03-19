Orta Doğu’da gerilim tırmanırken İran, İsrail’in kuzeyine yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, İran’dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

Saldırının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun basın toplantısı düzenlediği sırada gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sirenler çaldı, halka “sığınaklara girin” uyarısı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırı sırasında halkın güvenliği için acil önlemler alındığı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşlara sığınaklara girme ve resmi talimatlara uyma çağrısı yaptı. Kuzey bölgelerinde geniş çaplı alarm verilirken, sirenlerin birçok noktada aynı anda çaldığı bildirildi.

Hava savunma sistemleri devrede

İsrail ordusu, füzelerin büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıkladı.

Saldırının etkisi ve olası hasara ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Acil yardım ekipleri sahaya sevk edildi

İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırının ardından düşme ihbarı alınan bölgelere ekiplerin yönlendirildiğini duyurdu.

Yetkililer, sahadaki durumun netleşmesiyle birlikte kamuoyuna yeni bilgilerin aktarılacağını belirtti.

Bölgesel gerilim yeni bir eşiğe geldi

İran’ın füze saldırısı, İsrail ile yaşanan gerilimin daha da tırmandığını ortaya koydu. Özellikle saldırının zamanlaması ve hedef bölge, çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Uzmanlar, karşılıklı misillemelerin devam etmesi halinde bölgedeki güvenlik risklerinin daha da derinleşeceğine dikkat çekiyor.