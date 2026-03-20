Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, artan benzin fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, fiyatlardaki yükselişin farkında olduklarını ve bunun vatandaşlar üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini belirtti.

Michigan’da katıldığı bir etkinlikte konuşan Vance, enerji maliyetlerindeki artışın özellikle tüketiciler açısından ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

“Fiyatların arttığını biliyoruz”

Benzin fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin bölgedeki askeri gelişmeler olduğunu dile getiren Vance, hükümetin bu konuda adım attığını söyledi.

“Benzin fiyatları arttı, arttığını biliyoruz. İnsanlar bundan dolayı zorlanıyor, biz ise benzin fiyatlarının düşük kalmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Geçici bir durum” vurgusu

Vance, yaşanan fiyat artışının kalıcı olmayacağını savunarak, mevcut durumun geçici olduğunu vurguladı.

“Bu sonsuza kadar sürmeyecek. İşimizi halledip evimize döneceğiz. Benzin fiyatlarının gerçeğe döndüğünü göreceksiniz” diyen Vance, hükümetin süreci kontrol altına almak için çalıştığını söyledi.

Yeni adımlar yolda

ABD yönetiminin enerji piyasalarındaki dalgalanmaya karşı çeşitli çözüm planları üzerinde çalıştığını belirten Vance, kısa süre içinde yeni açıklamalar yapılacağını duyurdu.

Önümüzdeki 24 ila 48 saat içerisinde atılacak adımların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Orta Doğu gerilimi piyasaları etkiliyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın buna karşılık verdiği misillemeler, enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı.

Bölgedeki çatışmaların genişlemesi, petrol arzı ve fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, bu durum küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Ekonomik etkiler derinleşebilir

Uzmanlar, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde enerji fiyatlarındaki oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.

ABD yönetimi ise hem iç piyasayı korumak hem de fiyat artışlarının etkisini sınırlamak için yeni ekonomik ve enerji politikaları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.