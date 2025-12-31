Son Mühür- İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ardından Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya adlı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. İstanbul Valiliği ve Beşiktaş Kaymakamlığı’nın kararı doğrultusunda söz konusu mekanlar 1 ay süreyle kapatıldı.

34 mekana eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Aralık’ta kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 34 eğlence mekânı ve otel denetime alındı. Eş zamanlı baskınlarda çeşitli türlerde yasaklı maddeler ele geçirildi.

Bebek Otel’de yasaklı maddeler ele geçirildi

Denetimler sırasında Bebek Otel’de yapılan aramalarda yaklaşık 2 gram kokain, likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ile madde bulaşığı olduğu belirtilen materyaller tespit edildi.

Etiler ve diğer mekanlar soruşturma dosyasında

Etiler’de faaliyet gösteren Amaya isimli işletmede de bir miktar kokain bulunduğu bildirildi. Kütüphane adlı mekân ise bazı şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle soruşturma kapsamına alındı.

Kaymakamlık kararıyla faaliyetler durduruldu

Soruşturma sürecinde suç unsurlarının tespit edilmesi üzerine Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya isimli işletmeler, kaymakamlık kararıyla 1 ay süreyle faaliyetten men edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.