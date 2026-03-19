Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün gün tırmanmaya devam ediyor. Bölge ülkelerinden ise sürece yönelik peş peşe açıklamalar geliyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Duran paylaşımında bir videoya yer verirken, videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekti. Duran paylaşımında, "Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız. Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır.

Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim İstiklal Marşı’mız “Korkma!” diye başlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye dil uzatanın dili, el uzatanın eli yanar!"

Duran'ın paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak hiçbir zaman korkmadık, korkmuyoruz ve korkmayacağız. Nasıl bin yıldır alnımız ak, başımı dik bir şekilde hür yaşadıysak, kıyamete kadar yine hür yaşayacağız. Çevresindeki krizlere duyarsız kalan, kriz anlarında dost ve kardeşlerine sırtını dönen bir ülke değiliz. Tam tersine biz krizlerin çözümü için risk alan, gerektiğinde elini taşın altına koyan bir devletiz böyle bir hükümetiz. Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs'a baksın, İstiklal Harbimize baksın, Çanakkale zaferimize baksın. En son 15 Temmuz'da sadece içimizdeki hainleri değil, onların ipini tutanları da milletin gücüyle, milletin azmiyle rezil rüsva edip bozguna uğrattık. Türkiye'ye el uzatanın eli yanar, Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar. Hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden, macera arayan olursa evelallah ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

