Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar Irak’ı da doğrudan etkilemeye devam ediyor. İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan gerilim kapsamında Irak’a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının artması, bölgedeki yabancı askeri unsurlar için güvenlik riskini artırdı.

Bu gelişmeler üzerine İspanya, Irak’ta görev yapan askerlerini tahliye etme kararı aldı.

99 İspanyol asker Türkiye’ye getirildi

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Irak’ta görevli toplam 99 askerin Türkiye’ye tahliye edildiğini duyurdu.

Tahliye edilen askerlerin güvenli bir şekilde bölgeden çıkarıldığı belirtilirken, sürecin hızla tamamlandığı ifade edildi.

NATO ve koalisyon görevinde yer alıyorlardı

Robles’in verdiği bilgilere göre, tahliye edilen askerlerin 57’si DEAŞ’a karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon bünyesinde görev yapıyordu.

Diğer 42 askerin ise NATO’nun Irak’taki misyonu kapsamında sahada bulunduğu aktarıldı.

Füze saldırıları operasyonları aksattı

İspanya Savunma Bakanı, NATO misyonunda görev yapan askerlerin bulunduğu üslerin yakınlarına yönelik füze saldırıları gerçekleştiğini açıkladı.

Bu saldırıların operasyonel faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirten Robles, tahliye kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını vurguladı.

Bölgedeki risk artıyor

Artan saldırılar, uluslararası askeri varlıklar için yeni bir risk dalgası oluşturuyor. Uzmanlar, bölgede yaşanan gerilimin daha da tırmanması halinde benzer tahliye kararlarının diğer ülkeler tarafından da gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

