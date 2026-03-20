Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı.

Özel, bayramların toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayarak, bu değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

“Bayramı buruk karşılıyoruz”

Mesajında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal tabloya değinen Özel, bayramın bu yıl da istenilen coşkuyla karşılanamadığını ifade etti.

“Ne yazık ki halkımız ile birlikte bu bayramı da buruk karşılıyoruz” diyen Özel, ülkede ekonomik krizin yanı sıra adalet ve demokrasi alanında sorunlar yaşandığını dile getirdi.

“Milletin huzuru ve refahı zedeleniyor”

Özel, açıklamasında devlet yönetimine yönelik eleştirilerde de bulunarak, bazı uygulamaların toplumun huzurunu olumsuz etkilediğini savundu.

Milletin refahının öncelikli olması gerektiğini belirten Özel, “Bizim safımız milletle birdir. Bu devletin sahibi de millettir” ifadelerini kullandı.

“Bu büyük evi birlikte toparlayacağız”

Türkiye’yi “büyük bir ev” olarak tanımlayan Özel, ülkenin yeniden toparlanması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“Her yanı dağılan bu büyük evi yeniden toparlayacağız” diyen Özel, toplumun tüm kesimlerinin eşit şekilde aynı sofrada buluşacağı bir Türkiye hedefi ortaya koydu.

“Küslükler yerini kucaklaşmaya bırakacak”

Özel, bayram mesajında toplumsal barış ve birlik çağrısını öne çıkardı.

“Hüzünlerin, hasretlerin, küslüklerin yerini kucaklaşmalar alacak” ifadelerini kullanan Özel, toplumda sevgi ve dayanışmanın güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Bayram tebriği

Mesajının sonunda vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan CHP lideri Özgür Özel, Türkiye’nin daha huzurlu ve refah dolu günlere ulaşması temennisinde bulundu.