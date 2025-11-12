İzmir’in Balçova ilçesinde, Balçova İlköğretim Okulu’nun arka bahçesinde yer alan Ciğerci Dede Türbesi halk arasında manevi değeri yüksek duraklardan biri olarak biliniyor. Tarihi kesin olarak aydınlatılamayan türbe, sözlü kültürle aktarılan rivayetleri ve taşınma hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Önce Taşındı

Eski Üçkuyular–Balçova yolu üzerinde bulunan türbe, 1970’li yıllarda yapılan yol çalışmaları sırasında bulunduğu konumdan alınarak bugünkü yerine taşındı. Günümüzde, türbe alanında biri kırık diğeri sarıklı olmak üzere iki mezar taşı yan yana duruyor. Mezar taşlarının kime ait olduğu bilinmese de halk arasında “Ciğerci Dede” olarak anılıyor.

Yıkım Sonrası Rüyada Yeniden İnşa Edildi

Yörede anlatılan bir efsaneye göre, Yunan işgali sırasında Balçovaaltı’na gelen askerler türbeyi yıktı. Ardından türbenin sahibi olduğu düşünülen Ciğerci Dede, komutan Panayoti’nin rüyasına üç kez girerek türbenin yeniden yapılmasını istedi.

İddiaya göre Panayoti ilk iki rüyaya aldırmadı; fakat üçüncü uyarıda “Türbem bugün yapılmazsa askerlerin helak olur” sözleri üzerine komutan ustalar ve askerleri toplayarak türbeyi yeniden inşa ettirdi. Bu anlatı, bölgede türbenin manevi etkisinin güçlü olduğunun göstergesi kabul ediliyor.

Özel Araçla Ulaşım

Kent merkezinden özel araçla türbeye ulaşmak isteyenler; Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Fahrettin Altay bölgesine ilerleyerek, 65/16. Sokak güzergâhını takip ediyor. Ardından Abdülhak Hamit Sokak üzerinden Molla Gürani Sokak yönünde devam edildiğinde Ciğerci Dede Türbesi’ne ulaşılabiliyor.

ESHOT ile Nasıl Gidilir?

Toplu taşıma tercih edenler için türbeye ulaşım ESHOT hattıyla sağlanıyor. 486 Oyak Sitesi – İnciraltı hattına binerek “Oyak Sitesi Son Durak”ta inilmesi gerekiyor. Kısa bir yürüyüşün ardından türbe alanına ulaşılabiliyor.

Manevi Ziyaretlerin Durağı

Yöre halkı tarafından önemsenen Ciğerci Dede Türbesi, özellikle Balçova çevresinde yaşam sürenler için manevi bir ziyaret noktası olmayı sürdürüyor. Tarihi kesin olarak bilinmemesine karşın, anlatılan efsaneler türbenin yıllardır canlı bir hafıza ile varlığını koruduğunu gösteriyor.