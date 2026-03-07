Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Şubat ayına ilişkin hava yolu verilerini açıkladı.

Türkiye genelindeki hava yolu trafiğinde artış yaşanırken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı da yılın ilk iki ayında yoğun yolcu hareketliliğine sahne oldu.

Açıklanan verilere göre, 2026 yılının ocak ve şubat aylarını kapsayan iki aylık dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 1 milyon 757 bin 849 yolcuya hizmet verildi.

Türkiye genelinde uçak trafiği arttı

Bakan Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, 2026 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde havalimanlarında iç hatlarda 65 bin 188, dış hatlarda ise 53 bin 18 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti.

Üst geçişler de dahil edildiğinde toplam uçak trafiği 159 bin 97’ye ulaştı. Bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 oranında artış gösterdiği bildirildi.

Şubat ayında 15 milyon yolcu hava yolunu kullandı

Şubat ayında Türkiye genelinde iç hatlarda 7 milyon 64 bin 417, dış hatlarda ise 8 milyon 20 bin 106 yolcu seyahat etti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 15 milyon 92 bin 119 olarak kaydedildi.

Bakan Uraloğlu, bu sayının Türkiye’deki 45 ilin toplam nüfusundan daha fazla olduğunu vurgulayarak, hava yolu ulaşımının giderek daha fazla tercih edildiğini belirtti.

Havalimanlarında yük trafiği 361 bin tonu aştı

Aynı dönemde hava yolu ile taşınan yük miktarında da önemli bir hareketlilik yaşandı.

Şubat ayında:

İç hatlarda 62 bin 588 ton

Dış hatlarda 299 bin 19 ton olmak üzere toplam 361 bin 607 ton yük taşındı.

2 ayda 32 milyon yolcuya hizmet verildi

2026 yılının ocak-şubat dönemine ilişkin verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında toplam 32 milyon 877 bin 752 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Bu dönemde:

İç hat yolcu sayısı 15 milyon 264 bin 562,

Dış hat yolcu sayısı 17 milyon 593 bin 28 olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,7 artış yaşandığı belirtildi.

Turizm havalimanlarında yoğunluk: İzmir öne çıktı

Turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarında da yılın ilk iki ayında yoğun bir yolcu hareketliliği yaşandı.

Ocak-şubat döneminde turizm bölgelerindeki havalimanlarında toplam 4 milyon 142 bin 577 yolcuya hizmet verildi.

Bu kapsamda:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı: 1 milyon 757 bin 849 yolcu

Antalya Havalimanı: 1 milyon 949 bin 90 yolcu

Muğla Dalaman Havalimanı: 170 bin 374 yolcu

Milas-Bodrum Havalimanı: 203 bin 551 yolcu

Gazipaşa-Alanya Havalimanı: 61 bin 713 yolcu

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, turizm havalimanları arasında en yoğun yolcu trafiğine sahip merkezlerden biri olarak dikkat çekti.