İzmir ekibi, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada rakibinin golüyle geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı.

Skoru dengelemeyi başaran Bucaspor 1928, kalan dakikalarda galibiyet için bastırsa da aradığı golü bulamadı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler sahadan bir puanla ayrıldı ancak kümede kalma yolunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

8 maçtır galibiyet yüzü göremiyor

Bucaspor 1928, ligde son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, son galibiyetini sahasında Karaman FK’yı 5-0 mağlup ederek almıştı. Ancak bu maçın ardından takım adeta galibiyeti unuttu.

Sarı-lacivertliler;

Şanlıurfaspor (deplasman),

Kastamonuspor,

Muğlaspor (deplasman),

Sincan Belediyesi Ankaraspor,

Kepezspor,

İnegölspor (deplasman)

karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı. Bucaspor 1928, Beykoz Anadolu ve son olarak Erbaaspor maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte İzmir ekibi toplamda 8 maçlık galibiyet hasreti yaşadı.

Yeni teknik direktörle de galibiyet gelmedi

Bucaspor 1928’de teknik direktör değişikliği de kötü gidişatı durdurmaya yetmedi. İki hafta önce Tolga Doğantez’in yerine takımın başına getirilen Özcan Sert, sarı-lacivertli ekiple çıktığı üç maçta da galibiyet elde edemedi.

Yeni teknik heyetin göreve gelmesine rağmen takımın puan kayıplarının sürmesi, kümede kalma umutlarını zora soktu.

İzmir temsilcisi son sıradan kurtulamadı

Erbaaspor karşısında alınan beraberlikle Bucaspor 1928 puanını 14’e yükseltti. Ancak ligde bitime 9 hafta kala İzmir ekibi son sıradan kurtulmayı başaramadı.