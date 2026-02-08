İzmir’in köklü otomotiv merkezlerinden biri olan Buca Otokent, alışılmışın dışında bir başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor. Akademik kariyerini üç farklı üniversite diplomasıyla taçlandıran 28 yaşındaki Meryem Garip, toplumun "erkek işi" olarak kodladığı otomobil tamirciliği mesleğinde ezberleri bozdu. Yıllarca dünyaca ünlü otomobil markalarının yetkili servislerinde usta olarak ter döken Garip, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek kendi tamirhanesinin başına geçti. Hem akademik birikimi hem de motor yağının içinden gelen pratik zekasıyla sektörde kısa sürede fark yarattı.

Sosyolojiden mekanik atölyesine uzanan sıra dışı yolculuk

Meryem Garip’in kariyer basamakları, teorik bilgi ile pratik becerinin harmanlandığı nadir örneklerden birini teşkil ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema, İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji, Atatürk Üniversitesi’nde ise Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun olan Garip, entelektüel derinliğini mesleki tutkusuyla birleştirdi. Üniversite yıllarında dahi baba mesleği olan tamircilikten kopmayan genç girişimci, akademik disiplinini otomobillerin karmaşık mekanik dünyasına taşıdı. Garip, bu farklı alanlarda eğitim almasının temel amacının kendini her yönüyle geliştirmek olduğunu ifade ederken, otomotiv sektörünün kendisindeki cazibesinin her zaman daha ağır bastığını dile getirdi.

"Babamın desteğiyle hayalimi atölyeye taşıdım"

Kendi işletmesini kurma sürecinde ailesinden aldığı desteğin önemine vurgu yapan Meryem Garip, Buca Otokent bünyesindeki servisinde kaportadan boyaya, motor revizyonundan genel bakıma kadar oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Mesleğe olan ilgisinin temelinde babasının usta olmasının büyük payı olduğunu belirten Garip, "Üniversite eğitimlerimi tamamladıktan sonra bu dünyaya tamamen entegre oldum. Sürekli kendimi geliştirme çabası içindeydim ve hep kendi servisimi kurmayı düşledim. Ailemin ve çevremin sarsılmaz desteği sayesinde bugün kendi işimin başındayım ve bu mutluluk tarif edilemez" dedi.

Sektörde kadın dokunuşu: Disiplin ve özveri

Otomotiv sektöründe kadın figürünün artmasının hizmet kalitesini yükselttiğine inanan Meryem Garip, kadınların iş süreçlerine kattığı titizliğin farklı bir boyut olduğunu savundu. Kadın tamirci gördüğünde şaşıranların zamanla bu duruma alışacağını ve ön yargıların kırılacağını belirten Garip, "Kadınların özverisi ve çalışma disiplini her zaman fark yaratır. Keşke bu sektörde benim gibi disiplinli çalışan daha fazla kadın arkadaşımız olsa. Amacım hem işimi en iyi şekilde yapmak hem de bu yola girmek isteyen genç kadınlara ilham kaynağı olarak yollarını aydınlatmak" ifadelerini kullandı.

Usta Baba Ahmet Garip: "Kızım teknolojik görüşüyle beni bile şaşırtıyor"

Meryem Garip’i ilkokul yıllarından itibaren bir çırak gibi yetiştiren kaporta ustası baba Ahmet Garip, kızının ulaştığı seviyeden duyduğu gururu saklamıyor. Kızının eğitimine devam ederken atölyedeki yardımlarını asla kesmediğini belirten baba Garip, "Başta bu mesleğin ağırlığı karşısında yorulur sanmıştım ama o mekaniği seçti ve azmiyle hepimizi şaşırttı. Meryem artık bizim göremediğimiz detayları görebiliyor, yurt dışındaki teknolojik gelişmeleri ve yeni nesil ekipmanları takip ederek bizi yönlendiriyor. Artık müşteriler özellikle onu arıyor, onun titizliğine güveniyorlar. Bir baba olarak kız çocuklarına fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini herkese kanıtladığı için onunla onur duyuyorum" dedi.

Müşteri güveni: "Meryem Usta varsa gözümüz arkada kalmıyor"

Meryem Usta’nın işçiliğine tanıklık eden müşteriler ise sunulan hizmetten son derece memnun. Uzun süredir aracını Meryem Garip’e emanet eden Adil Han, sanayide kadın usta görmenin başlangıçta şaşırtıcı gelse de alınan sonucun mükemmel olduğunu belirtti. Meryem Usta’nın yetişme sürecini yakından bildiğini ifade eden Han, "Onun hem babasının yanında pişmesini hem de büyük kurumsal firmalardaki tecrübesini biliyoruz. İşinde o kadar iyi ki, aracımı gönül rahatlığıyla ona teslim ediyorum ve çevremdeki herkese de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.