Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan usta oyuncu, yaklaşık iki aydır tedavi görüyordu. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle uyutulan sanatçıya, solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi işlemi uygulanmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kökeş'in vefat haberi, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Sevilen oyuncu Necdet Kökeş'in ardından düzenlenecek olan cenaze törenine ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Necdet Kökeş kimdir ve hangi filmlerde oynadı?

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen Necdet Kökeş, oyunculuğun yanı sıra set ortamında yapım amirliği ve yapımcılık görevlerini de uzun yıllar sürdürdü. Sinema kariyerine 1970 yılında "Bütün Aşklar Tatlı Başlar" filmiyle adım attı. 1962'de İstanbul'a gelerek Yeşilçam sinemasında şansını deneyen Kökeş, kısa sürede sektörün aranan karakter oyuncularından biri haline geldi.

1971-1974 yılları arasında çekilen Battal Gazi serisinde canlandırdığı "Zıpzıp" karakteri, kariyerinin dönüm noktası oldu. Cüneyt Arkın'ın yol arkadaşı olarak beyazperdede sergilediği enerjik ve sevecen tavırlar, onu Yeşilçam'ın en sevilen yardımcı karakterlerinden biri yaptı. Battal Gazi'nin İntikamı, Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Kılıç Aslan, Leblebi Tozu ve Avrupalı gibi pek çok yapımda izleyici karşısına çıktı.

1995 yılına kadar aktif olarak sinemada yer alan Kökeş, sonraki dönemde prodüksiyon ve yapım süreçlerinde de görev aldı. 2000'li yıllarda "Avrupalı" ve "Leblebi Tozu" gibi filmlerle beyazperdede yeniden seyirciyle buluştu.

Necdet Kökeş'in son yıllarındaki zorlu yaşam mücadelesi

Yıllardır Beyoğlu'nda bir otel odasında zor koşullar altında yaşamını sürdüren Necdet Kökeş, maddi zorluklar nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyordu. Kökeş, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı bir açıklamada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in desteğiyle bir otel odasına yerleştirildiğini belirtmişti.

Bir dönem maddi sıkıntılardan dolayı Kadıköy'de bir kafede sandalyede uyuyarak sabahladığını anlatan usta oyuncu, bu durumu şu sözlerle aktarmıştı: altı gündür kafede televizyon izleyerek sabahı ettiğini ve sadece bir gece uyuyabildiğini söylemişti.

Kökeş'in vefatının ardından birçok meslektaşı ve hayranı sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Yeşilçam'ın altın çağından geriye kalan en kıymetli isimlerden birini daha kaybeden Türk sineması, Necdet Kökeş'i "Zıpzıp" karakteri ve yaklaşık 100 filmluk zengin kariyeriyle her zaman hatırlayacak.