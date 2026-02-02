Bodrum'un tanınmış simalarından olan Bilun Dohmen'in doğum günü partisine Fatih Ürek de katılmıştı. Ancak yapılan araştırmalarda Dohmen ile Ürek arasında resmi bir nişanlılık ya da romantik ilişkiye dair doğrulanmış bir bilgiye ulaşılamadı. İkilinin Bodrum sanat camiasındaki ortak arkadaş çevresi nedeniyle sıkça bir arada görüntülendiği biliniyor.

Bilun Dohmen kimdir?

Bilun Dohmen, 90'lı yılların en tanınmış mankenlerinden biri olarak Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde podyumlara çıktı. Yaklaşık 20 yıl boyunca uluslararası moda dünyasında boy gösteren Dohmen, kariyerinin zirvesinde radikal bir karar aldı. Cemil İpekçi'nin İstanbul'daki defilesinde gelinlikle podyuma çıkarak mankenlik kariyerine veda etti.

1990 yılında bir defile için gittiği Almanya'da bir Alman vatandaşıyla tanışarak evlendi ve uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Ancak 2007 yılında eşini trafik kazasında kaybetmesinin ardından Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Eşinden kalan miras ve emekli maaşıyla Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ne yerleşen Dohmen, burada küçük bir çiftlik kurarak tamamen doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladı.

Bilun Dohmen'in köy hayatı neden sona erdi?

Çiftliğinde koyun, keçi, tavuk, keklik ve bıldırcın besleyen Dohmen, evi üç kez soyulunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hayvanları çalınan, mücevherleri ve birikimleri elinden alınan eski manken, güvenlik endişeleri nedeniyle köy evini terk etmek zorunda kaldı. Gözyaşları içinde evine veda eden Dohmen, yıllardır giydiği şalvarını çıkararak Bodrum merkeze taşınma kararı aldı.

Fatih Ürek kimdir ve nasıl hayatını kaybetti?

3 Nisan 1966'da Erzurum'da doğan Fatih Ürek, 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girerek sanat hayatına adım attı. İlk albümü "Yaktı Yaktı"yı 1993 yılında yayımlayan sanatçı, kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. "Hadi Hadi" ve "Sus" gibi hit şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarına yerleşen Ürek, aynı zamanda Gelinim Mutfakta ve Gelin Görümce gibi televizyon programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kalbi 20 dakika durmasının ardından yoğun bakıma alınan sanatçı, yaklaşık 107 gün süren tedavi sürecinin ardından 30 Ocak 2026'da 59 yaşında hayatını kaybetti.