Öğrenciler son gelişmelerle birlikte 3 Şubat Salı günü Silivri ile Çatalca'da okulların tatil olup olmayacağını merak eder oldu. Sosyal medyada kar tatili beklentisiyle yapılan paylaşımlar da hızla arttı.

Meteoroloji'den İstanbul'un batısına kritik uyarı

Meteoroloji, yağışların İstanbul'un doğusunda yağmur şeklinde, Trakya kesiminde ise kar şeklinde kuvvetli olacağını açıkladı. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile yağmur yağan yerlerde sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Silivri ve Çatalca, coğrafi konumları itibarıyla İstanbul'un Trakya'ya yakın batı ilçeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle kar yağışının bu iki ilçeyi İstanbul'un merkez ilçelerine kıyasla daha fazla etkilemesi bekleniyor.

3 Şubat Silivri ve Çatalca'da okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği'nden bir son dakika açıklaması gelmediğinden Silivri ile Çatalca ilçesinde yarın 3 Şubat Salı günü okullar tatil değil.

Silivri'de 3 Şubat Salı günü hava sıcaklığının 3 dereceye, Çatalca'da ise 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Her iki ilçede de gece saatlerinde sıfırın altına inme ihtimali bulunuyor.

Valilik açıklaması gelirse ne olur?

Kar tatili kararları ilçe bazında valilik tarafından verilmekte olup gece saatlerinde veya sabah erken saatlerde yapılacak bir açıklamayla durum değişebilir. Yağışın yoğunluğu ve yolların durumu anlık olarak takip ediliyor. Velilerin İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi tavsiye ediliyor.

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'un batı ilçelerinde kar yağışının Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artabileceği, alçak kesimlerde ise yağışın sulu kar ve yağmur şeklinde devam edeceği öngörülüyor. Buzlanma riski nedeniyle sürücülerin de dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Olası bir tatil kararı için İstanbul Valiliği'nin gece boyunca hava koşullarını değerlendirmesi bekleniyor.