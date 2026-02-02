Meyvelerin taze kalması amacıyla buzdolabına konulması yaygın bir alışkanlık olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, her meyvenin soğuk ortamda saklanmaya uygun olmadığını belirtiyor. Yanlış saklama koşulları hem lezzet kaybına yol açıyor hem de mutfak hijyenini olumsuz etkiliyor.

Uzman Justin Carpenter’a göre, meyveleri ayırt etmeden dolaba yerleştirmek yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Soğuk ortam bazı meyvelerde küf oluşumunu yavaşlatırken, bazı türlerde ise doku bozulmasına neden oluyor.

Soğuğu seven meyveler daha uzun süre dayanıyor

Carpenter, çilek ve yaban mersini gibi orman meyvelerinin, üzüm, elma ve narenciye türlerinin buzdolabında daha uzun süre dayanabildiğini aktardı. Bu meyvelerin soğuk ortamda saklanmasının küf gelişimini yavaşlattığı ve tazeliği koruduğu ifade edildi.

Bazı meyveler buzdolabında lezzetini kaybediyor

Muz, mango, ananas ve henüz olgunlaşmamış avokadoların buzdolabına konulduğunda aroma kaybı yaşadığı belirtildi. Şeftali ve erik gibi çekirdekli meyvelerin ise tam olgunlaşana kadar oda sıcaklığında bekletilmesi önerildi. Bu meyvelerin soğukta dokusunun bozulduğu ve unsu bir yapıya dönüştüğü kaydedildi.

Yanlış saklama mutfakta haşere riskini artırıyor

Doğru saklama yöntemlerinin yalnızca lezzet için değil, mutfak hijyeni açısından da önemli olduğu vurgulandı. Carpenter, meyvelerin kontrolsüz şekilde dışarıda bırakılmasının haşere oluşumuna davetiye çıkardığını belirtti. Uygun koşullarda saklanan meyvelerin bu riski azalttığı ifade edildi.

Güvenli dolap düzeni gıda güvenliğini destekliyor

Beko Ürün Yönetimi Başkanı Salah Sun, buzdolabında yalnızca saklama değil, yerleşim düzeninin de önem taşıdığına dikkat çekti. Sun’a göre pişmiş etler ve süt ürünleri üst raflarda, çiğ etler ise alt raflarda muhafaza edilmeli. Meyve ve sebzelerin nem dengesi sağlanan çekmecelerde saklanması, yeni ürünlerin arkaya eski ürünlerin öne yerleştirilmesi önerildi. Artan yemeklerin tarih etiketleriyle saklanmasının ise gıda zehirlenmelerini önlemede etkili olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, doğru saklama alışkanlıklarının hem israfı azalttığını hem de mutfakta sağlıklı bir ortam oluşturduğunu belirtti.