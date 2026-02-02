Altın bilezikleri kazanacağını iddialı bir şekilde söyleyen Huriye, programın yeni dönemine renk katmaya aday görünüyor. Ekran başındaki izleyiciler Miyase'nin ayrılmasının hemen ardından Huriye'nin gelmesiyle şaşkınlık yaşadı. Yarışmacının kendinden emin tavırları ve renkli kişiliği sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Gelinim Mutfakta Huriye Gelin kimdir?

Gündüz kuşağına neredeyse her bölümüyle damga vuran Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni yanışmacı heyecanı yaşanıyor. Huriye Gelin, 2 kez evlenmiş bir yarışmacı. Eşiyle bir çorbacıda romantik anlar yaşayarak tanıştığını anlattı. İkinci evliliğini sürdüren Huriye, programda kaynanasıyla birlikte yarışıyor.

Huriye'nin kaynanası öz halası çıktı

Huriye'nin en dikkat çekici detaylarından biri, kaynanasının aynı zamanda öz halası olması. Bu ilginç aile bağı, hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Yakın akrabalar arasındaki bu gelin-kaynana ilişkisinin yarışmaya nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Altın bilezikler için iddialı açıklama

Huriye, bileziklerin sahibi olacağını iddia ediyor. Mutfaktaki yeteneklerine güvenen yarışmacı, programın yeni bölümlerinde güçlü bir performans sergileyeceğinin sinyallerini verdi. Gelinim Mutfakta izleyicileri, Huriye'nin bu iddialı tavrını ekran başında takip etmeye devam edecek.

Gelinim Mutfakta ne zaman yayınlanıyor?

Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve gelinlerin kaynanalarıyla birlikte mutfakta yarıştığı popüler bir yemek programı. Yarışmada her hafta bir gelin eleniyor ve yerine yeni bir yarışmacı dahil oluyor. Huriye Gelin de Miyase'nin ayrılmasının ardından programa katılan son isim oldu.