Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, buzlanma riski ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı, 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini gündemin ilk sırasına taşıdı. Peki Kayseri'de 3 Şubat'ta okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili uygulanacak?

Kayseri Valiliği'nden 3 Şubat kar tatili açıklaması geldi mi?

3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Kayseri Valiliği'nden il genelini kapsayan resmi bir kar tatili açıklaması henüz yapılmadı. Mevcut bilgilere göre eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Valilik, meteorolojik verileri anlık olarak değerlendirmeye devam ediyor. Olası bir tatil kararının gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde duyurulabileceği hatırlatılıyor.

Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün raporlarına göre Kayseri'de 3 Şubat Salı akşamı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 4 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düşüş öngörülüyor. Güneyli yönlerden esen rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don riski öne çıkıyor.

Erciyes Dağı çevresinde kar kalınlığı 98 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde yağışın etkisini artırması tahmin ediliyor. Bu durum özellikle taşımalı eğitim yapan okullarda ulaşım güvenliği açısından endişe yaratıyor.

Kayseri'de kar tatili kararı nasıl alınıyor?

Kayseri'de okulların tatil edilmesine yönelik kararlar Valilik makamı tarafından alınıyor. Meteoroloji verileri, yol durumu raporları ve ulaşım güvenliği birlikte değerlendirilerek nihai karar verilir. Merkez ilçeler olan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu için valilik doğrudan karar verirken, diğer ilçelerdeki durum kaymakamlıklar tarafından ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Develi, Yahyalı, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının daha etkili olduğu dönemlerde, il merkezinden bağımsız olarak eğitime ara verilebiliyor.

Veliler ve öğrenciler gelişmeleri nereden takip edebilir?

Kar tatili kararlarına dair en güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için şu kaynaklar takip edilmeli:

Kayseri Valiliği resmi internet sitesi (kayseri.gov.tr)

Kayseri Valiliği sosyal medya hesapları

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyuruları

İlçe kaymakamlıklarının resmi açıklamaları

Valilik, sosyal medya ve resmi internet sitesi dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Öğrenci ve velilerin doğrulanmamış kaynaklara göre hareket etmemeleri büyük önem taşıyor.

Kayseri'nin ilçeleri hangileri?

Kayseri il sınırları içinde 16 ilçe bulunuyor. Merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan ve Talas olarak öne çıkarken, diğer ilçeler şu şekilde sıralanıyor: Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar.

Bu ilçelerin her birinde hava koşulları ve rakım farklılıkları nedeniyle kar tatili kararları farklı şekillenebiliyor. Bu nedenle il geneli kadar ilçe bazlı açıklamaların da takip edilmesi gerekiyor.