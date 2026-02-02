Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı yapmasıyla birlikte özellikle Çorlu, Saray ve çevre ilçelerdeki aileler yarın okulların tatil olup olmayacağını merakla araştırmaya başladı. Peki 3 Şubat Salı günü Çorlu ve Saray'da okullara kar tatili verilecek mi?

Çorlu ve Saray'da 3 Şubat kar tatili kararı açıklandı mı?

3 Şubat 2026 Salı günü için Tekirdağ Valiliği'nden henüz resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Bugün (2 Şubat Pazartesi) Saray ve Malkara ilçelerinde eğitime ara verilmişti ancak yarın için yeni bir karar henüz duyurulmadı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde bugün okullar tatil edilmiş, ancak 3 Şubat Salı günü için şu an itibarıyla herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Meteoroloji verilerine göre Trakya'da kar yağışının 10 ile 20 santimetre arasında olması bekleniyor. Özellikle Edirne'nin güney kesimleri, Tekirdağ'ın kuzey ve batısı ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların buzlanma, don ve ulaşım aksaklıklarına yol açabileceği vurgulandı.

Tekirdağ kar tatili son dakika gelişmeleri

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak özellikle sürücülerin kış lastiği ve zincir bulundurması gerektiğini hatırlattı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, çıkılması halinde ise hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi istendi.

Bugün itibarıyla Kırklareli kent merkezinde de okullar tatil edilirken, Kırklareli'ne bağlı Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi.

Çorlu ve Saray başta olmak üzere Tekirdağ genelinde 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği Tekirdağ Valiliği'nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Velilerin ve öğrencilerin valilik ile kaymakamlıkların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi tavsiye ediliyor.