Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Ekonomi Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı’nın koordinatörlüğünde hazırlanan ve proje sürecinin ele alındığı “Doğayla Yeniden Bağlantı Kurmak: İzmir-Türkiye’de Biyofilik İç Mekan Tasarım Stratejileri” başlıklı makale, Antalya’da düzenlenen Çağdaş Eğitim Sorunları Küresel Konferansı’nda en iyi makale ödülüne layık görüldü.

Türk ve Japon öğrencilerden ortak çalışma

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Japonya’daki Chiba Üniversitesi öğrencilerinden oluşan toplam 32 kişilik ekip, yaklaşık iki ay süren çalışmada, İzmir Kültür Sanat Fabrikası içerisinde yer alan ve Resim Heykel Müzesi olarak kullanılan binayı yeniden işlevlendiren kütüphane tasarımları geliştirdi.

Sürdürülebilirlik teması ön planda

Beş grup halinde çalışan Türk ve Japon öğrenciler; sürdürülebilirlik vurgusu taşıyan, palmiye ağacı ve begonvil çiçeği figürlerinin kullanıldığı, doğal ışıkla desteklenen estetik ve çevreci tasarımlar ortaya koydu. Yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken projeler, konferans kapsamında sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Akademik ekip çalışmasıyla ödül geldi

Prof. Dr. Deniz Hasırcı’nın öncülüğünde, Dr. Öğretim Üyesi İdil Bakır Küçükkaya ile Araştırma Görevlileri Yasemin Albayrak Kutlay ve Elif Gündoğdu’nun katkılarıyla hazırlanan makalede, proje çıktıları ve tasarım süreci ayrıntılı biçimde ele alındı. Çalışma, alanında uzman jüri tarafından en iyi makale seçildi.

“Yaklaşımlarımız örtüştü”

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Deniz Hasırcı, Japon öğrencilerle birlikte biyofilik, yani iklime ve doğaya duyarlı iç mekân tasarımı üzerine çalıştıklarını belirterek, binaların dışı sabit kalsa da iç mekânların sürekli değiştiğine dikkat çekti. Öğrencilerin çevreci malzeme kullanımı ve doğa dostu tasarım kararları almalarının önemine vurgu yapan Hasırcı, Japonya’nın doğa temelli tasarım anlayışının bu çalışmayla örtüştüğünü ifade etti.

“Tasarım kararlarının etkisini anlattık”

Hasırcı, konferansta sunulan makalede, doğa dostu tasarım eğitiminin nasıl ele alınması gerektiğini ve öğrencilerin meslek hayatlarında çevresel, ekolojik ve sosyo-kültürel etkileri gözeten kararlar almalarını sağlayan eğitim stratejilerini paylaştıklarını belirtti. Bu yaklaşımın yalnızca mimari süreçlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Hasırcı, elde edilen ödülün üniversitenin çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı vizyonunu da yansıttığını söyledi.