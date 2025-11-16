IUCN'nin ekim ayında Abu Dabi'deki Dünya Koruma Kongresi'nde yayımladığı Kırmızı Liste güncellemesine göre liste 172 bin 620 türü kapsıyor, 48 bin 646'sı tükenme tehlikesi altında. Yeşil deniz kaplumbağasının küresel popülasyonu 1970'lerden bu yana yüzde 28 arttı. Tropikal ve subtropikal sularda yaşayan tür, deniz çayırlarının sağlığını koruyarak karbon döngüsüne, mercan resiflerine katkı sağlıyor.

Koruma başarıları tehditlere rağmen sürüyor

Oruç, 20. yüzyıl ortalarından itibaren küresel, 1970'lerden beri Akdeniz'de kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle ilerleme sağlandığını, uzun vadeli izleme ve yerel katılımın başarıyı belirlediğini söyledi. Yasal düzenlemeler, tür koruma planları, kumsallarda tedbirler, seçici av araçları ve farkındalık temel faktörler. Güney Atlantik'te Ascension Adası ve Brezilya'daki projeler örnek başarı oldu. Türkiye'de 2009 ulusal planı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlandı, Barselona Sözleşmesi kapsamındaki Akdeniz Eylem Planı esas alındı.

Oruç, iklim değişikliği, kıyı yapılaşması, balıkçılık büyümesi ve plastik kirliliğinin riskleri artırdığını, kalkınma planlarında biyoçeşitliliğin dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Adana Akyatan'da 2006'dan beri WWF-Türkiye ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle izleme yapılıyor, bu yıl 20. yıl tamamlandı. Doğu Akdeniz kıyılarında yoğun yuvalama için 15 Mayıs-15 Eylül'de paydaş desteği önemli, vatandaş bilimiyle gönüllü katılım güçlendirilmeli