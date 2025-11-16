Son Mühür- Türkiye'yi dehşete düşüren olayda üniversite öğrencisi Şule Çet, 2018'de cinsel saldırıya uğradıktan sonra plazanın 20.katından atılarak hayatını kaybetmişti.

23 yaşındaki Şule Çet'in cinayetiyle ilgili açılan davada Çağatay Aksu müebbet hapis, diğer sanık Berk Akand ise cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl ve kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmaktan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Kadın cinayetlerini durdurma platformunun sürekli gündemde tuttuğu davayla ilgili son gelişme bir kez daha Şule Çet cinayetini hafızalara getirdi.

Berk Akand'ın 7 yıl 3 ay sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

Öyle bir infaz sistemimiz var ki...



Gazeteci Alican Uludağ,

''Şule Çet davasında cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş.

Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara "cesaret" veriyor'' sözleriyle tahliye kararına tepki gösterdi.