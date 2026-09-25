Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında Pusula Holding bünyesindeki "Kapalı Fon" sistemi üzerinden usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edilen 12 kişi 3. dalga operasyonuna takıldı.

Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve aranan Mehmet Salih Turhan'ın daha önce gözaltına alındığı süreçte bu kez hedef daha önce hakkında işlem yapılmayan 7 isimdi.

6 şüphelinin gözaltına alındığı süreçte diğer şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

''Fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda, Survivor yarışmasıyla tanınan ve “yerli Adriana Lima” olarak anılan Fatmagül Lafçı’nın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu ortaya çıktı'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Emrullah Erdinç,

''Lafçı, KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de İdari İşler Müdürü olarak görev yapıyordu ve soruşturmada, fonun yatırımcılara kapalı olduğu dönemde pay sahibi olan ve yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı iddia edilen 12 isim arasında yer alıyordu.

Öte yandan Fatmagül Lafçı’nın eşi Kerem Lafçı’nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi. 24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre Kerem Lafçı’nın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği de sona erdi'' bilgisini paylaştı.



2013 Survivor'da ünlü olmuştu...



Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışma programı Survivor'ın 2013'teki yarışmacıları arasında yer alan Fatmagül Lafçı, Adriana Lima'ya olan benzerliği il dikkatleri çekmişti. O dönemde soyadı Fakı olan Fatmagül Lafçı, 2019'da Kerem Lafçı ile nikah masasına oturmuştu.