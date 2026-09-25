24 Eylül 2026 Perşembe (dün) günü Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle tatbikat sırasında 19 askerin denize sürüklenmiş ve 3 askerin kurtarıldığı açıklanmıştı. Olayın ardından Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından denize sürüklenen asker sayısını 17 olarak düzeltmişti.

Arama-kurtarma çalışmalarında iki askerin cansız bedenine ulaşıldı

Kazakistan'da Aktau kenti açıklarında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Bölgede sürdürülen çalışmaların ardından Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sırasında Çavuş Mansur Gumarov ile er Miras Turdıbekulı'nın cansız bedenlerine ulaşıldığının bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybeden askerlerin sayısı 14’e yükseldi

İki askerin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte kazada hayatını kaybeden askerlerin sayısının 14'e yükseldiği belirtildi.

Arama-kurtarma operasyonu sona erdi

Kazakistan Savunma Bakanlığı ayrıca bölgede yürütülen arama-kurtarma operasyonunun sona erdiğini açıkladı.

Ulusal Yas Günü ilan edildi!

Yaşanan elim olay sonrası Kazakistan'da 25 Eylül Ulusal Yas Günü ilan edildi. Ülke genelinde ise bayraklar yarıya indirildi ve tüm konser ve eğlence programları iptal edildi.