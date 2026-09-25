Uluslararası petrol piyasasında yaşanan jeopolitik gerilimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Kısa süre önce motorin grubunda gerçekleşen 5,57 liralık indirimin meydana getirdiği olumlu hava, küresel piyasalardan gelen yeni maliyet artışlarıyla birlikte yerini yeni bir zam beklentisine bıraktı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimle birlikte araç sahipleri ile lojistik sektöründe faaliyet gösteren taşımacılar akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara odaklandı. Hafta sonu öncesinde geçerli olacak yeni fiyat tarifesi, sürücülerin bütçe planlamalarında belirleyici rol oynayacak.

PETROL PİYASASINDAKİ BELİRSİZLİK FİYATLARI TETİKLEDİ

Ham petrol piyasasında gözlenen dalgalı seyir ve işlenmiş ürün maliyetlerindeki artış, motorin grubuna yeni bir fiyat artışı olarak yansıyor. Uluslararası dengeleri sarsan diplomatik gelişmelerin de piyasalara baskı kurduğu görülüyor. Özellikle ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Washington ile Tahran yönetimleri arasında beklenen uzlaşma ortamının sağlanamaması ve İran'ın nükleer faaliyetlerine dair mevcut yaklaşımını koruması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor. Meydana gelen bu güvensizlik ortamı, uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarını yukarı çekerek doğrudan iç piyasa maliyetlerine etki ediyor.

MOTORİNE 2 LİRA 55 KURUŞLUK YENİ ARTIŞ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 25 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak kaydıyla motorinin litre satış fiyatına 2,55 lira düzeyinde zam yapılması öngörülüyor. Gerçekleşecek artışın ardından motorinin litre maliyeti büyükşehirlerde ve Anadolu illerinde yeni seviyelere tırmanacak.

Beklenen fiyat artışının pompa tabelalarına yansımasıyla birlikte:

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 93,45 lira,

Ankara'da litre fiyatı 94,55 lira,

İzmir'de litre fiyatı 94,85 lira,

Dağıtım ve nakliye maliyetlerinin eklendiği doğu illerinde ise yaklaşık 96,25 lira seviyesine ulaşacak.

BENZİN GRUBUNDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Motorin cephesinde artış hazırlıkları sürerken, benzin kullanan araç sahiplerinin takip ettiği fiyatlarda herhangi bir güncelleme kararı bulunmuyor. Benzin grubunda yakın süreç için planlanmış bir indirim veya zam açıklaması yer almazken, akaryakıt fiyatlarının küresel petrol varil fiyatı ve serbest piyasadaki döviz kurlarının seyrine göre şekillenmeye devam edeceği ifade ediliyor.