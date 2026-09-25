Türkiye'nin köklü kamu kurumları arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışma hedefi bulunan binlerce vatandaş, yeni dönem istihdam ilanlarına odaklanmış durumda bulunuyor. Güvenli iş imkanı ve kamu personeli olma idealiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar, özellikle gişe görevlisi ve posta dağıtıcısı kadroları başta olmak üzere açılması muhtemel pozisyonlara dair gelişmeleri yakından izliyor. Sosyal medyada ve internet aramalarında kurumun personel istihdamına ilişkin beklentiler yoğunlaşırken, resmi başvuru kanalları ve takvim üzerindeki sis perdesi de güncel resmi veriler ışığında değerlendiriliyor.

YENİ YILDA İSTİHDAM DUYURUSU YAYIMLANDI MI?

Kamu personeli adaylarının yanıtını en çok aradığı konuların başında kurumun yeni bir ilan yayımlayıp yayımlamadığı sorusu geliyor. Edinilen resmi bilgilere göre, 2026 yılı için Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından henüz kamuoyuna ilan edilmiş resmi bir personel alım duyurusu bulunmuyor. Bu doğrultuda şu an itibarıyla belirlenmiş bir müracaat tarihi, kontenjan dağılımı yahut adaylarda aranacak özel koşullar resmiyet kazanmış değil. Adayların asılsız iddialara ve teyit edilmemiş listelere karşı dikkatli olması, yalnızca kurumun resmi internet sayfasında yer alan bildirimleri dikkate alması gerekiyor.

GEÇMİŞ DÖNEMDE YAPILAN ALIMLAR VE KADRO DETAYLARI

Kurumun önceki istihdam hareketleri incelendiğinde, geçmiş yıllarda çok sayıda unvanda geniş tabanlı personel istihdamı sağlandığı biliniyor. Özellikle 2018 yılında gerçekleştirilen büyük ölçekli alımlarda büro memuru, gişe görevlisi, posta dağıtıcısı kadrolarının yanında mühendis ve avukat gibi teknik unvanlar için de sınav süreçleri yürütülmüştü. Bu dönemde müracaatlar resmi internet portalları ve İŞKUR üzerinden toplanırken, adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı puanı, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarından geçerek göreve kabul edilmişti. O tarihten bu yana aynı büyüklükte toplu bir memur alımı duyurusu yapılmamış olması, yeni dönemdeki beklentileri daha da artırıyor.

MÜRACAAT ŞARTLARI VE KONTENJANLAR NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Yeni bir istihdam kararının alınması halinde adayların hangi kriterleri sağlaması gerektiği kurumun resmi ilan metninde ayrıntılı şekilde duyurulacak. Yaş sınırı, eğitim düzeyi, askerlik durumu ve KPSS taban puanı gibi belirleyici ölçütler, resmi duyuruyla birlikte kesinleşecek. Vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına süreci doğrudan kurumun kurumsal adresi olan ptt.gov.tr/duyurular platformu üzerinden kontrol etmeleri büyük önem arz ediyor. Kurum yönetiminin alım kararı vermesi durumunda tüm başvuru prosedürleri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak.