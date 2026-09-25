Son Mühür - Kapalı fon soruşturmasında gerçekleşen son operasyonun ardından dosyaya dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Geçmiş dönemde kapalı fon sistemi içerisinde işlem gerçekleştirdiği iddia edilen 12 kişinin kimlikleri belirlendi.

Son dalga operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 6'sı yakalandı, 1 kişinin ise firari olduğu bildirildi. Listedeki diğer isimlerin hukuki durumlarının ise geçmiş soruşturma süreçlerinde alınan kararlar doğrultusunda farklılık gösterdiği kaydedildi.

İşte dosyada yer alan 12 isim ve son durumları

Soruşturma dosyasında kapalı fon sistemiyle bağlantılı olduğu öne sürülen 12 kişi ve mevcut hukuki durumları şu şekilde sıralandı:

Fatmagül Lafçı: Üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alındı.

Necmettin Enes Çöbü: Üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alındı.

Engin Geylan: Üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alındı.

Niyazi Derindağ: Üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alındı.

Hacı Bayram Adıyaman: Üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alındı. Benzinde 1 Ekim tarihine dikkat! Eşel mobil bitiyor, bir seferde tüm zamanların en büyük zammı kapıda İçeriği Görüntüle

Yunus Casta: Üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alındı.

Serdar Turhan: Daha önce tutuklandı.

Ahmet Özcan: Daha önce tutuklandı.

Muhammed Yarız: Daha önce tutuklandı.

Mustafa Bor: Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Mehmet Salih Turhan: Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Selahattin Turhan İnce: Firari durumda.

Gözaltına alınanların görevleri dikkat çekti

Operasyon kapsamında yakalanan 6 şüphelinin çalıştıkları şirketler ve üstlendikleri görevler de dosyada yer aldı.

Fatmagül Lafçı'nın Kale Taahhüt İnşaat AŞ'de idari işler müdürü, Necmettin Enes Çöbü'nün ise Usul Otomotiv Filo Kiralama AŞ'de genel müdür olduğu öğrenildi.

Engin Geylan, Niyazi Derindağ ve Hacı Bayram Adıyaman'ın Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ bünyesinde görev yaptığı belirtildi. Geylan'ın satın alma yöneticisi/müdürü, Derindağ'ın icra denetçisi, Adıyaman'ın ise uzman kadrosunda yer aldığı aktarıldı. Yunus Casta'nın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'de bilgi işlem destek uzmanı olarak çalıştığı kaydedildi.

Hakkında işlem başlatıldıktan sonra firari duruma düşen Selahattin Turhan İnce'nin de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı tespit edildi.