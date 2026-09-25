Son Mühür- Milletvekili olmadan önce Borsa İstanbul'da yaptığı işlemler nedeniyle SPK'nın radarına takılan Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti saflarına katılmıştı.

Borsa İstanbul üzerine sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Gürban, 2025 yılında isim vererek yaptığı borsa manipülasyonu var mesajına dikkat çekti.

O mesaja gönderme...



''Size 2025 de bir liste yapmıştım.

Namık Gökalp,

Nazım Torbaoğlu,

Ali Ercan,

Yasef Mitrani

alınmadan bu borsa temizlenmez diyordum'' vurgusunda bulunan Gürban,

''2026’da baktığımızda bu isimlerin hepsi tutuklu Yasef hariç.

Yasef tutuklandı, sağlık sebebiyle bırakıldı.

Fakat sağlığı kötü olan biri hala borsa manipülasyonu yapmaya devam eder mi ?

Bırakılır bırakılmaz kendisine yeni sosyal medyacılar tutup manipülasyona devam ediyorlar.

Maslak Hilton otel kayıtlarına bakın.

Kimler gelmiş, kimler gitmiş,

kimler orada seans yapmış ?

Kimler kimlerden araba bagajlarında altın külçeler almış ?

Hepsi kamera kayıtlarında vardır'' mesajıyla iddiasını kanıtlayacak adresi işaret etti.



İzmirli iş insanı Torbaoğlu tutuklanmıştı...



Çiçeği burnunda AK Partili Mehmet Mustafa Gürban'ın manipülasyon yapıyor iddialarına hedef olan dört isim arasında İzmir'in tanınmış iş insanlarından Nazım Torbaoğlu da vardı.

Bir dönem Karşıyaka Spor Kulübü yönetiminde de yer aln AVOD Gıda kurucusu Nazım Torbaoğlu geçtiğimiz Mayıs ayında Borsa İstanbul'da piyasa dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanmıştı.

Nazım Torbaoğlu tutuklanmasından kıa bir süre önce Birlik Vakfı ve Yeşilay'a yaptığı katkılarla gündeme gelmiş, düzenlenen törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden ödül aldığı ortaya çıkmıştı.

