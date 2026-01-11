Medyapım imzası taşıyan Yeraltı dizisi, suç dünyasının karanlık yüzünde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor. Dizide Ceylan karakteri, hikayenin merkezindeki karmaşık aşk üçgeninin en kritik figürü olarak öne çıkıyor. Haydar Ali'nin eski sevgilisi ve Bozo'nun eşi olan Ceylan, kalbiyle aklı arasında sıkışan, hem geçmişin yaralarını taşıyan hem de bugünün kararlarını sorgulayan duygusal derinliği yüksek bir karakter.

Devrim Özkan kimdir?

Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Şu an 27 yaşında olan başarılı oyuncu 173 cm boyundadır. Lisans eğitimine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde başlayan Özkan, eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine odaklandı.

Devrim Özkan, 2017 yılında yayınlanan Rüya dizisiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. Ardından Çift Kişilik Oda, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Vuslat gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Her projede sergilediği güçlü performansıyla dikkat çeken Özkan, Yeraltı dizisiyle kariyerinin en iddialı rollerinden birine imza atıyor.

Ceylan karakteri dizide nasıl bir rol üstleniyor?

Ceylan, Yeraltı dizisinin hikaye kurgusunda belirleyici bir konumda yer alıyor. Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı Haydar Ali'nin eski sevgilisi olan Ceylan, Haydar cezaevindeyken Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozkurt Hanoğlu (Bozo) ile evlenmiştir. Bu durum, dizideki tüm dengeleri altüst eden temel kırılma noktası olarak öne çıkıyor. Geçmişin gölgesinde kalan aşk, bugünün güç savaşlarıyla iç içe geçerek izleyiciyi derin bir dramaya çekiyor.