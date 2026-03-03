İkilinin aşkı, Aralık 2024'te Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ödül töreninde yan yana görüntülenmesiyle ortaya çıktı. Sarışın, ilişkiyle ilgili "Her şey yolunda, güzel gidiyor, mutluyuz" diyerek aşk iddialarını doğruladı. Ocak 2026'da ise dizisi Ben Leman final yapan Duygu Sarışın, Nişantaşı'nda görüntülendiğinde Londra'ya gideceğini açıkladı. Gazetecilerin "Beyefendi orada mı?" sorusuna gülerek "Beyefendi orada" yanıtını veren güzel oyuncunun mutlu halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Duygu Sarışın'ın sevgilisi Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir?

Prof. Dr. Mete Atatüre, 19 Şubat 1975'te Kayseri'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olan Atatüre, Boston Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı'nda doktora eğitimini tamamladı. Şu anda Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü'nün prestijli Cavendish Laboratuvarı'nda bölüm başkanı olarak görev yapıyor.

Kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Atatüre, 2020 yılında İngiltere Fizik Enstitüsü tarafından verilen Thomas Young Madalyası ile ödüllendirildi. Aralık 2024'te ise Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı kazandı. İngiltere Fizik Enstitüsü ve Türkiye Bilim Akademisi üyesi olan Atatüre, 2010-2015 yılları arasında Çin Bilim Akademisi'nin Seçkin Davetliler Programı dahilinde danışmanlık yaptı.

Duygu Sarışın kimdir?

Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987'de İzmir'de doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu. Kariyerine tiyatroyla başlayan Sarışın, Güneşi Beklerken dizisiyle televizyonda tanındı. Asıl çıkışını ise İçerde dizisindeki Komiser Sema rolüyle yakaladı. Ardından Ufak Tefek Cinayetler, Kızıl Goncalar ve Ben Leman gibi yapımlarda rol aldı.

Çağatay Ulusoy ile 7 yıllık ilişki nasıl bitti?

Duygu Sarışın, 2016 yılında İçerde dizisinin setinde tanıştığı Çağatay Ulusoy ile 7 yıl süren inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Birçok kez ayrılıp barışan çift, Ocak 2023'te kesin olarak yollarını ayırdı. Aralarında 12 yaş fark bulunan Sarışın ve yeni sevgilisi Atatüre, Şubat 2025'te Kadıköy'deki Karga Bar'da Atatüre'nin 50. yaş gününü birlikte kutlayarak mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.