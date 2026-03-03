On bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi ikliminde, yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olan fıtır sadakası (fitre) hazırlıkları hızlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki asgari fitre bedelini 240 TL olarak duyurmasının ardından, vatandaşlar dini vecibelerini eksiksiz yerine getirmek için araştırmaya başladı. Özellikle sadakanın veriliş usulleri, kimlere düşüp kimlere düşmeyeceği ve niyetin zorunlu olup olmadığı konuları merak ediliyor. İşte İslam fıkhına göre insan olarak yaratılmanın ve bayrama ulaşmanın şükrü sayılan fitreye dair tüm bilinmesi gerekenler...

FİTRE VERİRKEN NİYET EDİLİR Mİ, NİYET ŞART MI?

Fitrenin temel amacı, oruç tutan kişinin manevi olarak arınmasını sağlamaktır. Fitre sadece maddi bir yardım değildir. Aynı zamanda manevi bir yükten kurtuluş anlamına gelen bu ibadette niyet büyük önem taşır. Dini kaynaklara göre sadaka-i fıtır verirken niyet etmek şarttır. Yapılan niyet, ibadeti tamamlar.

2026 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir kişinin günlük normal gıda ihtiyacını göz önüne alarak asgari fitre miktarını belirledi. Açıklanan karara göre bu seneki fitre bedeli 240 TL olarak duyuruldu. Dileyen vatandaşlar, kendi ekonomik durumlarına göre bu rakamın üzerinde de yardım yapabiliyor.

FİTRE KİME VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Dinen zengin sayılan ve Ramazan ayının sonuna yetişen her Müslüman, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu küçük çocukları için fitre vermekle mükellef. Ancak bu yardımlar herkese yapılamaz. Kişi; annesine, babasına, dede ve ninelerine (usûl), çocuklarına ve torunlarına (fürû) ve eşine fitre veremez. Ayrıca dinen zengin sayılan kişilere de fıtır sadakası düşmez. Fitreler, bir fakirin bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla tek bir kişiye verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilecek miktarın, belirlenen asgari bir fitre bedelinden az olmaması tavsiye edilir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR, BAYRAMDAN SONRAYA KALIR MI?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü başlar. Ancak yardıma muhtaç kişilerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılayabilmesi için bayramdan önce, hatta Ramazan'ın ilk günlerinde verilmesi daha faziletli ve müstehap kabul edilir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi en ideal zamandır. Bayram gününden sonraya bırakılması ise mekruh sayılır. Şafiî mezhebine göre meşru bir mazeret yokken fitreyi bayramın birinci gününün gün batımından sonraya ertelemek haram kabul edilir.