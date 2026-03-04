Her yıl 8 Mart tarihinde dünya genelinde kutlanan Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınan uluslararası bir gün. Bu yıl 8 Mart Pazar gününe denk geliyor.

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Bu özel günün kökleri, 20. yüzyılın başlarındaki işçi hakları hareketlerine ve kadınların daha iyi çalışma koşulları taleplerine dayanıyor. 1908 yılında New York'ta yaklaşık 15.000 çalışan kadın, daha kısa çalışma saatleri, daha iyi ücretler ve oy hakkı talebiyle büyük bir yürüyüş düzenledi. Bu grev, kadın hakları mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

1910 yılında Kopenhag'da düzenlenen 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Alman aktivist Clara Zetkin, kadınların haklarını savunmak amacıyla her yıl bir "Kadınlar Günü" kutlanmasını önerdi. Bu öneri oy birliğiyle kabul edildi ve uluslararası bir hareketin temelleri atıldı.

8 Mart tarihi neden seçildi?

8 Mart tarihinin seçilmesinde iki önemli olay belirleyici oldu. Bazı kaynaklara göre 8 Mart 1857'de New York'taki bir tekstil fabrikasında grev yapan işçiler, fabrikada kilitli kalarak çıkan yangında hayatlarını kaybetti. Bu trajik olay, tarihin simgesel gücünü artırdı.

Diğer önemli gelişme ise 1917 yılında Rusya'da yaşandı. Kadınların "Ekmek ve Barış" talebiyle başlattığı grev, o dönem kullanılan Jülyen takvimine göre 23 Şubat'a, miladi takvime göre ise 8 Mart'a denk geliyordu. Bu hareket, Çar'ın devrilmesine ve kadınların oy hakkı kazanmasına giden sürecin başlangıcı oldu.

Birleşmiş Milletler tarafından resmen kabul edildi

Dünya Kadınlar Günü uzun yıllar boyunca çeşitli ülkelerde kutlansa da küresel ölçekte resmiyet kazanması 1975 yılında gerçekleşti. Birleşmiş Milletler, 1975'i "Dünya Kadınlar Yılı" ilan etti. Ardından 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını resmen kabul etti.

Günümüzde 8 Mart, yalnızca bir kutlama günü olmanın ötesinde; toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik haklar ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen küresel bir dayanışma günü olarak kabul ediliyor.