Televizyon programlarına katılımları ve basına verdiği demeçlerle geniş kitlelere ulaşan Kırık, siber güvenlik konusundaki uzmanlığıyla da dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

Ali Murat Kırık'ın hayatı ve eğitimi

Ali Murat Kırık, 30 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Malatya kökenli olan Kırık, doğma büyüme İstanbullu. 2004 yılında Özel Bilgi Lisesi'ni birincilikle tamamlayan Kırık, 2008'de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü yine birincilikle bitirdi. Lisans eğitimi süresince çeşitli medya kuruluşlarında da çalışma deneyimi kazandı.

Akademik kariyeri

Ali Murat Kırık, 2009 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına adım attı. 2010 yılında "IP Televizyon Yayın Teknolojisi" başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Aynı yıl doktora eğitimine başlayan Kırık, 2013'te yeni medya ve sosyal paylaşım ağlarında gençlerin konumunu inceleyen teziyle doktorasını savunarak yardımcı doçent unvanını aldı.

2018 yılında doçent olan Kırık, 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde profesör olarak görev yapıyor. Yeni Medya, Televizyon Teorileri, Sosyal Medya ve Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları gibi dersleri veriyor.

Yayınları ve uzmanlık alanları

Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın bugüne kadar yayımlanmış dokuz kitabı ve yüzün üzerinde akademik makalesi bulunuyor. Kitapları arasında "Etkileşimli Televizyon", "Sosyal Medya Araştırmaları" serisi, "Bilişim ve İnternet Ortamında Viral Reklamcılık", "Medya Çağında İletişim" ve "Yeni Medyada Çocuk ve İletişim" gibi önemli eserler yer alıyor. Google Scholar verilerine göre akademik çalışmaları toplamda 3.683'ün üzerinde atıf aldı.

Kırık'ın başlıca uzmanlık alanları şöyle sıralanıyor: Sosyal medya, yeni medya, internet yayıncılığı, iletişim teknolojileri, dijital iletişim, yapay zeka ve siber güvenlik.

Medya görünürlüğü ve gazetecilik

Ali Murat Kırık, akademik çalışmalarının yanı sıra medya dünyasında da aktif bir isim. Milat Gazetesi'nde teknoloji ve eğitim yazarlığı yapan Kırık, Türkiye Gazetesi'ndeki "Geniş Açı" köşesinde aylık teknoloji yazıları kaleme alıyor. Ulusal televizyon kanalları, gazeteler ve haber ajanslarına sosyal medya, dijital iletişim ve siber güvenlik konularında sıkça görüş veren Kırık, kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.