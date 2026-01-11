Siteler Mahallesi sakinlerinden Elif Mete, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Narin ve Arif Duman çiftinin kızı olan Mete'nin uzunca bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ettiği biliniyordu. Ailenin bu zorlu süreçte büyük bir sınav verdiği, Elif Mete'nin hastalığına rağmen yaşama tutunmaya çalıştığı yakın çevresince ifade edildi. Ancak tüm tedavi çabalarına rağmen genç kadın hayata tutunamadı.

Cenaze töreni büyük katılımla gerçekleşti

Elif Mete'nin cenazesi 10 Ocak Cumartesi günü Aliağa Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene aile yakınları, dostları ve çok sayıda Aliağalı katıldı. Cenazeye katılanlar, Mete ailesine başsağlığı dileyerek bu zor günlerinde yanlarında olduklarını belirtti.

Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Divrik, "Mahalle sakinlerimizden Narin ve Arif Duman'ın kızı, Oktay Mete'nin eşi Elif Mete vefat etmiştir. Cenazesi 10 Ocak 2026 Cumartesi öğle namazına müteakip Merkez Cami'nden kaldırılacaktır. Ailesine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede yayılarak Aliağa halkının gündemine oturdu.

Elif Mete'nin ölüm nedeni ne?

Elif Mete'nin ölüm nedeni konusunda aile tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Mete, uzun süredir ağır bir hastalıkla mücadele ediyordu. Hastalığının türü ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Ailenin bu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini istediği belirtildi.

Eşi Oktay Mete kimdir?

Elif Mete'nin eşi Oktay Mete, İzmir'in Aliağa ilçesinin en tanınmış iş insanlarından biri olarak biliniyor. Aliağa'nın köklü ve saygın ailelerinden Hakkı Mete'nin oğlu olan Oktay Mete, ilçede önemli yatırımlara imza attı.

Oktay Mete, Aliağa'da Social Park adlı yaşam ve spor kompleksinin kurucusu ve işletmecisidir. 2022 yılında hizmete açılan bu modern tesis, ilçenin sosyal yaşamına önemli bir katkı sağladı. Social Park bünyesinde tenis kortları, tam donanımlı spor salonu, güzellik salonu, kafeterya ve çeşitli ofis alanları bulunuyor. Tesis, Aliağalıların spor yapma ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir merkez haline geldi.

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra Oktay Mete, Aliağa'daki sosyal sorumluluk projelerine de destek veren bir isim olarak tanınıyor. Eşi Elif Mete'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan Oktay Mete'ye iş dünyasından ve Aliağa halkından taziye mesajları yağıyor.