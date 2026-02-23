Çamaşır makinesini açtığında burnuna gelen o keskin ve ağır kokunun kaynağını uzun süre anlayamadığını söylüyor. Deterjanı değiştirmiş, farklı programlar denemiş ama sonuç pek değişmemiş. Uzmanların işaret ettiği yer ise aslında hemen kapının etrafında duruyor.

Makinenin sızdırmazlığını sağlayan kauçuk conta, düzenli temizlenmediğinde nem ve deterjan kalıntılarıyla doluyor. Bir süre sonra da küf oluşuyor. Bu birikinti fark edilmediğinde koku tüm makineye yayılıyor.

Kötü kokunun ve bakterinin merkezi burası

Dünyaca ünlü ev yaşamı uzmanı Martha Stewart’ın paylaştığı bilgilere göre bu kauçuk parça, su sızıntısını önlemek gibi önemli bir görev üstleniyor. Ancak aynı zamanda deterjan birikiminin ve aşırı nemin en çok toplandığı yer haline geliyor.

Ev aletleri uzmanı Brian Schonfield ise özellikle önden yüklemeli makinelerde bu bölgenin su geçirmez yapısı nedeniyle kalıntı birikimine çok açık olduğunu vurguluyor. İhmal edilen bir conta zamanla sadece kötü koku yaymakla kalmıyor, aynı zamanda küf sporlarının çamaşırlara bulaşmasına yol açabiliyor.

Bu durum ciddi bir hijyen riski oluşturuyor. Uzmanlar ayrıca biriken kalıntıların drenaj sisteminde tıkanıklık ve teknik arızalara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Yani mesele sadece koku değil, makinenin ömrü de söz konusu.

Beyaz sirke ile doğal ve kesin çözüm öneriliyor

Sorunu çözmek için pahalı kimyasallara gerek olmadığını belirtiyorlar. Beyaz sirke ve ılık su karışımıyla ıslatılan bir bezle lastik contanın dikkatlice silinmesi öneriliyor. Özellikle kıvrımlı ve dar alanlarda biriken siyah lekelerin temizlenmesi önemli.

Bezin ulaşamadığı yerlerde sirkeli suya batırılmış bir diş fırçası kullanılması tavsiye ediliyor. Fırçalama işlemi sırasında biriken kalıntıların çıktığı açıkça görülüyor. İşlem bitince contanın mutlaka kuru bir havluyla iyice kurulanması gerekiyor. Islak kalan yüzeyler kısa sürede tekrar bakteri üretebiliyor ve aynı sorun yeniden başlıyabiliyor.

Kapağı açık bırakmanın hayati önemi var

Temizlik yapıldıktan sonra en basit ama etkili adım ise havalandırma. Uzmanlar, makine kullanılmadığı zaman kapağın hafif aralık bırakılmasını öneriyor. Böylece içerideki nem dağılıyor.

Bu küçük alışkanlık, hem makinenin ömrünü uzatıyor hem de çamaşırların daha ferah kokmasını sağlıyor. Bazen çözüm sandığımız kadar karmaşık olmuyor. Sadece gözümüzün önündeki detayı fark etmek gerekiyor.