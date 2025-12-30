İstanbul'da 2026 yılına girmeye hazırlanırken, yılbaşı gecesini dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar için toplu taşıma düzenlemeleri netleşti. Metro İstanbul ve İETT tarafından yapılan planlamalar kapsamında, kentin yoğun noktalarındaki ulaşım ağında sefer sayıları artırıldı ve çalışma saatleri uzatıldı. Özellikle raylı sistemlerde hayata geçirilen "Gece Metrosu" uygulaması sayesinde, yılbaşı gecesi kesintisiz ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 1 Ocak resmi tatilinde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu. Bu kapsamda İETT otobüsleri, Metrobüs, Şehir Hatları vapurları ve metro hatları, yılın ilk gününde İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz ulaşım kapsamına alındı.

Hangi Metro Hatları Sabaha Kadar Çalışacak?

Metro İstanbul'un yaptığı duyuruya göre, 31 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan gece, birçok metro hattında seferler sabah saatlerine kadar aralıksız devam edecek. Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde evlerine ulaşabilmesi için 24 saat esaslı çalışacak hatlar şunlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Bakırköy-Kayaşehir

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Samandıra

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Parseller

M9 Ataköy-Olimpiyat

Tramvay ve Füniküler Seferlerinde Düzenleme

Metro hatlarının yanı sıra tramvay ve füniküler hatlarında da sefer saatleri uzatıldı. T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan füniküler hatlarında seferler saat 02.00'ye kadar sürecek.

Ancak İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında önemli bir kısıtlama da getirildi. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda saat 22.00'den sonra Kabataş ile Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak. Vatandaşların seyahat planlarını bu kısıtlamayı göz önünde bulundurarak yapmaları önem taşıyor.