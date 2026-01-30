Son Mühür- Şubat Ayı Olağan Belediye Meclis toplantıları başlamadan önce belediyeler, meclis gündemlerini yayımlamaya başladı. Bornova Belediyesi ise Şubat ayı olağan meclis toplantısının 2 Şubat’ta yapılması planlanıyor. Meclis gündemine alınan önergeler arasında belediyeye ait taşınmazların satışına ilişkin maddeler öne çıktı.

Mecliste görüşülecek ilk satış önergesi, Çamdibi Mahallesi’nde bulunan bir taşınmaza ilişkin olacak. Belediyeye ait 4432 parselde kayıtlı, 99 metrekare yüzölçümüne sahip arsa nitelikli taşınmazda yer alan 13,75 metrekarelik usulsüz temliğin satın alınması ve takdir edilen bedelin ödenmesinin ardından satış işleminin gerçekleştirilmesi talep ediliyor. Söz konusu önerge, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından meclis gündemine taşındı.

Ergene Mahallesi’ndeki arsa satışı

Gündemde yer alan diğer satış önergeleri ise Ergene Mahallesi’ne ait. Belediyenin mülkiyetinde bulunan, 14023 ada 3 parselde kayıtlı 437,14 metrekare büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazın satışına ilişkin önerge meclise sunuldu.

Kemalpaşa Mahallesi’nde hisseli taşınmaz satışları

Meclis gündeminde yer alan bir diğer satış önergesi, Kemalpaşa Mahallesi’ni kapsıyor. 7057 Sokak ile 7064 Sokak kesişiminde bulunan, 507 ada 14 parsel numaralı ve 1653,25 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazda belediyeye ait 153,18 metrekarelik hissenin, diğer hissedarlara satılması talep ediliyor.

Bir diğer önerge ise 7058/1 Sokak ile 7064 Sokak kesişiminde yer alan, Kemalpaşa Mahallesi 510 ada 14 parsel numaralı 426,20 metrekare büyüklüğündeki taşınmazı kapsıyor. Bu taşınmazda belediyeye ait 12,38 metrekarelik hissenin de diğer hissedarlara satılması meclis gündemine taşındı.

Satış önergeleri mecliste karara bağlanacak

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan satış önergelerinin, meclis toplantısında görüşülerek ilgili komisyonlara havale edilmesi veya karara bağlanması bekleniyor.