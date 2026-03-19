Son Mühür / Gökmen Taşdemir- Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Buca Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan cami ve cemevlerinde temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ibadethaneler detaylı şekilde temizlenerek dezenfekte edildi.

Vatandaşların bayram namazı ve ziyaretlerini daha sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, planlı ve koordineli bir şekilde tamamlandı.

Avlular ve çevre alanlar da unutulmadı

Yapılan çalışmalar yalnızca ibadethane içleriyle sınırlı kalmadı. Cami ve cemevlerinin çevresinde bulunan alanlar da kapsamlı bir temizlikten geçirildi.

Ekipler tarafından:

Avlu ve çevre alanlar süpürüldü

Ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlendi

Tazyikli su ile yıkama işlemleri gerçekleştirildi

Bu sayede ibadethaneler, hem hijyen hem de görsel açıdan bayrama hazır hale getirildi.

“Bayramda öncelik temizlik”

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ibadethanelerin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

“Bu anlayışla, ilçemizdeki cemevi ve camileri aynı özen ve titizlikle bayrama hazırlıyoruz. İbadethanelerimiz bizim ortak manevi değerlerimiz; buraların temizliği ve bakımı sadece bir belediyecilik görevi değil, aynı zamanda toplumsal birliğimize duyduğumuz saygının bir gereği. Tüm hemşehrilerimizin şimdiden bayramını kutluyor, huzur dolu bir bayram diliyorum" dedi.