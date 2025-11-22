Türkiye’de son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi eklendi. Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki özel bir lisede 14 öğrenci, okul kantininde yedikleri tavuk sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Şikayetleri artan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencileri ilçedeki farklı hastanelere yönlendirerek tedavi altına aldı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gıda denetimi başlatıldı

Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan numune alarak laboratuvar incelemesine gönderdi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.