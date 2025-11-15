Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde dün akşam saatlerinde bir olay yaşandı. B.E., önce iş yerinde tartışmaya başladığı eski eşi M.K.’yi (30) darp ederek bıçakladı. Ardından, eski eşiyle birlikte olduğunu öne sürdüğü arkadaşı Ercan Kavşut’un bulunduğu otomobile giderek Kavşut’u direksiyon başında defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar, saldırı anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kavşut, tedavisinin sürdüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Burak E. ile ona kaçması için yardım ettiği değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayetin baş şüphelisi Burak E.’nin de yer aldığı 8 kişi ise akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde çalıştığı belirtilen Burak E.’nin, olaydan bir süre önce Türkiye’ye döndüğü tespit edildi.