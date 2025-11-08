Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı parfüm dolum tesisindeki yangının ardından yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibi K.O. Yalova’da yakalandı. Olaydan sonra kayıplara karışan oğlu İ.O. ise hâlâ aranıyor.

YANGINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İki katlı bir parfüm dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, tesisin yanında bulunan bir binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ancak içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ YALOVA’DA YAKALANDI

Yangının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekipleri olaydan sonra ortadan kaybolan iş yeri sahibi K.O.’nun izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda K.O., Yalova’da aracında yakalandı.

Ekipler, K.O.’nun aracında valizler buldu ve şüphelinin kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Gözaltına alınan K.O., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

OĞLU İ.O. İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Olayın ardından telefonlarını kapatarak ortadan kaybolan K.O.’nun oğlu İ.O. ise halen aranıyor. Polis ekipleri, İ.O.’nun yakalanması için Kocaeli, Yalova ve çevre illerde çalışma başlattı.