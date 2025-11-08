Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 vardiya amiri gözaltına alındı, hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

YANGIN SABAHA KARŞI ÇIKTI

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 2 katlı parfüm tesisinde sabah saat 09.00 civarında yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerince kontrol altına alınmasına rağmen Şengül Yılmaz (59), Tuğba Taşdemir (17), Nisa Taşdemir (15), Cansu Esatoğlu (15), Esma Dikan (31) ve Hanım Gülek (52) yaşamını yitirdi; 7 kişi de yaralandı.

GÖZALTILAR VE ARAMALAR SÜRÜYOR

Olay sonrası ortadan kaybolan iş yeri sahibi K.O., kaçma hazırlığı yaparken Yalova’da yakalandı. K.O.’nun oğlu İ.O. ise hâlâ aranıyor. Soruşturma kapsamında vardiya amirleri G.B. ve H.E. gözaltına alınırken, T.Y. isimli kişi Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde ağır yaralı olarak tedavi görüyor. Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltıların genişleyebileceği belirtiliyor.

7 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre SGK ve İŞKUR bünyesindeki bazı yetkililer açığa alındı. SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili SGK ve Çalışma ve İş Kurumu personeli hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, “Soruşturmanın selameti açısından yetkililer açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır” ifadelerine yer verildi.